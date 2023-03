Sono state presentate le entry list per la stagione 2023 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe). SRO ha svelato in quel di Le Castellet tutti i team che si impegneranno nelle dieci competizioni previste, la prima si terrà a Monza ad aprile. 56 correranno nell’Endurance Cup, 40 nella Sprint Cup e ben 29 verranno ammesse nella graduatoria combinata.

GTWC Europe 2023, 29 auto per la stagione

Cresce il numero di partecipanti per il GTWC Europe 2023. Comtoyou Racing (Audi #11), Sainteloc Junior Team (Audi #25), Team WRT (WRT #32-46), Tresor Attempto Racing (Audi #40), Garage 59 (McLaren #59) e Akkodis ASP Team (Mercedes #88) si schiereranno tra i PRO, mentre gli altri daranno battaglia nelle altre realtà presenti nel gruppo.

Anche quest’anno vi saranno la Gold Cup, la Silver Cup e la categoria PRO-AM che è stata appositamente ribattezzata come Bronze. Non mancano le novità per il GTWC Europe 2023 che come sempre vivrà il suo evento principale in quel di Spa-Francorchamps a luglio.

GTWC Europe 2023, abbattuto il muro dei 50 presenti

Sono 56 le auto che militeranno nelle cinque tappe Endurance del GTWC Europe 2023. Aumentano gli iscritti, sono tanti gli ingressi da segnalare per un campionato che scatterà ufficialmente a Monza ad aprile prima di spostarsi al Paul Ricard, a Spa, al Nuerburgring ed a Barcellona.

Confermata come noto la presenza di Valentino Rossi che si impegnerà anche nella Sprint Cup, il ‘Dottore’ militerà con BMW e non più con Audi. WRT porterà due M4 GT3 in PRO oltre ad altre due unità in altre classi, mentre è da rimarcare il debutto di quattro nuove auto.

La Ferrari 296 GT3, la Lamborghini Huracan EVO2 GT3, la Porsche 922 GT3 e la McLaren 720S EVO sono da tenere in considerazione per il GTWC Europe e per la 24h di Spa che in seguito alla modifica del calendario di F1 si terrà ad inizio luglio e non a fine mese come accaduto negli ultimi anni.

GTWC Europe 2023, Sprint: raddoppio rispetto al 2022

Cresce esponenzialmente anche il parco auto che militerà nella Sprint Cup. 40 auto sono attese a maggio da Brands Hatch, impianto britannico che accoglierà la prima delle cinque manifestazioni in programma per questa speciale tipologia di manifestazioni.

Il GTWC Europe Sprint torna ad avere in pista Honda con due NSX GT3 che verranno affidate a Nova Race. La Silver Cup attende la squadra italiana, i campioni dell’ACI GT Sprint Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini si alterneranno al volante dall’Inghilterra all’Olanda.

Stephane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsports Group, ha affermato in una nota: “Sono lieto di presentare i nostri elenchi di iscritti per il 2023, che sono evidenziati da un’eccezionale griglia della Fanatec GT Sprint Cup. Avere 40 vetture impegnate per la prima volta nella serie è qualcosa di molto speciale e devo ringraziare tutti i team che hanno riposto in noi la loro fiducia in questa stagione”.

Nel frattempo, il GTWC Europe, sta effettuando i propri test pre-stagionali al Paul Ricard. Audi ha registrato la miglior prestazione nella giornata di ieri, oggi l’attività in pista si concluderà alle 17.00.

Dal Paul Ricard – Luca Pellegrini