Speedy Woman torna in onda con la puntata numero 37: L’ospite di questa settimana è Sara Sferratore, psicologa del Motorsport, che si occupa del potenziamento delle abilità cognitive di piloti, tecnici e squadre. Insomma…lei sì che capisce i piloti! La dottoressa Sferratore ci ha portato in un viaggio nella mente dei rider più famosi della MotoGP e dei driver della Formula 1.

Cosa prova un campione del calibro di Marc Marquez, costretto a un lungo stop causa infortunio? Cosa può pensare Joan Mir ad aver vinto il campionato MotoGP 2020 senza la presenza del Cabroncito?

Inoltre, si è parlato di Sebastian Vettel, un personaggio dalla psiche molto complessa, di Max Verstappen e di Fernando Alonso, facendo un tuffo anche nel passato con Ayrton Senna, un pilota di grande calibro non solo in pista, ma anche sotto il profilo personale. Si è riflettuto sull’esempio di determinazione e coraggio di Manuel Correa, tornato in pista, dopo un bruttissimo incidente.

Inoltre, nel corso della puntata la Dr. Sferratore ci ha parlato anche di come è riuscita a unire la sua professione con la passione per i motori, iniziando proprio dalla tesi in cui ci ha spiegato come ha ricercato le migliori qualità psicologiche in un pilota, come ad esempio la determinazione.

Curiosi di saperne di più? Cliccate su play nel video qui sotto e godetevi l’intervista integrale a Sara Sferratore.

Chiara Toffolo