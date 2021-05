La puntata numero 41 di Speedy Woman ha avuto come ospite la pilota di Italian F4 Hamda Al Qubaisi, ancora una volta al via della serie tricolore, questa volta a bordo della vettura del team veneto Prema, per puntare sempre più in alto con la sua esperienza e talento.

LO START AL PAUL RICARD

La conversazione della puntata, consuetamente condotta da Beatrice Zamuner e Giulia Scalerandi, è partita proprio dal primissimo appuntamento di Italian F4 della settimana scorsa al Paul Ricard.

UNA FAMIGLIA RACING E IL SOGNO DELL’EQUIPAGGIO ALLA 24H DI LE MANS

Tra i principali temi anche la “famiglia racing” della stessa Hamda, con papà Khaled pilota endurance. Quindi come non citare la sorella Amna, anche lei pilota, ed infine la mamma che, stando alle parole di Hamda, ha corso in kart a livello amatoriale. Si è parlato anche di un eventuale equipaggio per la 24h di Le Mans, formato proprio da Hamda, Amna e Khaled.

Abbiamo inoltre discusso del mini documentario sul mondo racing, mostrato dall’ospite ad una compagna universitaria e l’apertura della Ferrari Driver Academy alle donne con l’ingaggio di Maya Weug. Abbiamo chiesto alla pilota Prema anche come abbia passato il tempo durante il lockdown. Sempre a proposito di tempo, abbiamo indagato anche quanto sia importante rimanere nello stesso team in termini di lavoro per più di una stagione.

W SERIES

Tra gli argomenti affrontati anche un pensiero sulla W Series, serie che da spazio, prestigio e merito a tante donne pilote che puntano a mettersi in mostra e darsi battaglia in pista. Dopo il successo del 2019 di Jamie Chadwick, a maggior ragione la serie quest’anno avrà più copertura, visto che affiancherà la Formula 1.

Abbiamo anche parlato del pilota che la ispira di più e il rapporto con i compagni di squadra, di cui Hamda ha detto di trovarsi bene e sentirsi “meno sola”. Infatti, rispetto agli anni precedenti, dove era l’unica pilota in Abu Dhabi Racing by Prema, quest’anno divide il box con altri driver.

Infine abbiamo dato uno sguardo al futuro con una domanda sul mondo elettrico e le gare a favore dell’ambiente e senza sound. Insomma…cosa aspettate ad andare vedere l’intervista integrale e le risposte che ha dato la nostra super-ospite Hamda Al Qubaisi? La puntata è disponibile sui canali di Radio LiveGP!

Giulia Scalerandi

