È stata presentata la nuova Porsche Esports Carrera Cup Italia, la quale avrà un importante premio finale. Argomento sempre discusso è stato quello del montepremi nel Simracing, e se sia ancora di poco riconoscimento nei confronti dei piloti che si cimentano nel professionismo di questo sport. Non è il caso della Porsche Esports Carrera Cup Italia, che mette a disposizione un test day con la Porsche 992 Cup e addirittura un sedile per la stagione 2023 nella controparte reale del campionato. Questo grazie al programma Drive To Dream, organizzato da ID.Event e AK Esports.

FROM VIRTUAL TO REAL

Il mondo del simracing ha già visto recentemente un pilota vincitore di una competizione eSports avere la possibilità di competere nel mondo reale. Parliamo di Moritz Loehner, vincitore del DTM Esports nel 2020, il quale ha ottenuto una stagione intera come pilota nel DTM Trophy. Tuttavia, non capita spesso in Italia di vedere cose del genere, perdipiù in un campionato importante come la Porsche Carrera Cup Italia, teatro di stelle emergenti del motorsport. Basti citare Come Ledogar, vincitore della 24 Ore di Le Mans in classe GTE Am, proveniente da questa competizione. Proprio per questo motivo sembra una grande occasione per quei Simracers che puntano ad una carriera nel mondo reale, qualora le difficoltà economiche avrebbero impedito loro questo percorso.

PROTAGONISTA LA 992 CUP SU ASSETTO CORSA COMPETIZIONE

Il simulatore di riferimento è Assetto Corsa Competizione, stimato e riconosciuto dai fan del mondo GT. Il software di Kunos Simulazioni ha recentemente implementato la Porsche 992 Cup, la vettura dedicata ai monomarca della casa di Stoccarda, nel Challengers Pack.

Per quanto riguarda il format della manifestazione, le registrazioni online sono già aperte. L’unico fattore da rispettare è l’acquisto di un video-tutorial al costo di 99€ per accedere al campionato. Al termine della prima fase, due gruppi da 48 piloti si sfideranno in due gare di qualifica da 30 minuti ciascuna, sui circuiti di Misano ed Imola.

Nella fase finale sono previste due gare a Monza, laddove i primi 10 di ciascuna gara saranno premiati con il test day, nel quale uno o più simracers potranno essere selezionati per la stagione 2023 della Porsche Carrera Cup Italia.

Antonio Fedele