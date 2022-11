Terzo round dell’IMSA Esports e la musica non cambia: Apex Racing Team trionfa ancora una volta, ma con la vettura gemella. Infatti la #97 di Yohann Hart e Jamie Fluke è arrivata davanti alla #98, vincitrice dei primi due round, completando fra l’altro la seconda doppietta consecutiva in casa Apex. In classe TCR arriva il secondo successo stagionale per SimRC, la quale approfitta del passo falso in R8G Esports per allungare in campionato.

CAMBIO DI TESTIMONE IN CASA APEX RACING TEAM

Classiche 2 ore e 40 minuti di gara per il penultimo appuntamento dell’IMSA Esports ad Indianapolis. La #97 di Ellis JR/Sanchez scatta dalla pole e difende la leadership nella prima parte di gara. L’Apex Racing Team lascia la leadership solamente per un frangente alla BMW #96 di BS+ Turner, che nel primo pit stop decide non cambiare pilota e gomme sulla sua vettura. Una volta ripresa la testa della corsa però, la gara della Porsche #97 si complica a causa di un contatto contro le barriere avvenuto in seguito ad una fase di doppiaggio con una vettura della classe TCR. I danni riportati sulla vettura in testa al campionato permettono un sorpasso agevole della gemella, ma Alejandro Sanchez riesce comunque a portare la macchina al secondo posto, completando la doppietta. Chiude il podio, in terza posizione, la Mercedes-AMG GT3 del Williams Esports.

TCR: ALLUNGO IMPORTANTE DI SIMRC

Per quanto concerne la classe TCR, analogamente agli appuntamenti precedenti, la gara è alquanto caotica. In testa, SimRC #176 e Apex Racing Team #199 duellano in pieno stile “turismo” nella prima ora di gara. In seguito, il comando va alla #188 di R8G, la quale però si trova su strategia differente. Al termine della gara, i risultati sembrano recitare un dominio di SimRC, che è riuscita a mettersi in mezzo i leader della classe GTD facendo un giro in più del resto del gruppo. Si tratta del secondo trionfo per Harrison/Guinez, che allungano notevolmente in campionato in vista dell’ultima tappa. R8G #108, vincitrice della gara precedente a Laguna Seca e sul podio a Road Atlanta, conclude solamente in quinta posizione.

L’ultima tappa della prima stagione di IMSA Esports sarà il 20 novembre sul Road Course di Daytona, luogo della 24 Ore che si disputerà a gennaio sia in salsa virtuale che nella controparte reale.

Antonio Fedele