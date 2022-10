Lo storico circuito di Spa-Francorchamps fa da scenario alla prima vittoria in F1 Esports Series per Bari Boroumand. Strategia perfetta in casa McLaren Shadow, che piazza anche Lucas Blakeley in quarta posizione.

RASMUSSEN NON CONVERTE LA POLE IN VITTORIA, VINCE LA STRATEGIA MCLAREN

La quinta tappa della stagione 2022 si è aperta con l’ennesima pole position di Frederik Rasmussen. Il pilota Red Bull ha difeso la partenza al palo nonostante il lungo rettilineo del Kemmel. Ciononostante, dopo la sosta ai box si è trovato alle spalle delle due McLaren e, alla fine, Boroumand ha difeso la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. L’iraniano ha giocato da team player con il compagno di squadra leader in campionato. Nel primo stint, quando Blakeley cercava di rimontare su gomma media, lo ha fatto passare a La Source, per poi mettersi davanti nell’ultima metà di gara, dopo che il compagno di colori era in affanno con le gomme più dure. Proprio per questo motivo, Blakeley è sceso fino alla quarta posizione, lasciando il compagno da solo contro Rasmussen dal giro 17. Tuttavia, con soli sei giri a disposizione la McLaren di Boroumand è riuscita a resistere. Una strategia aggressiva da parte dell’inglese, la quale comunque gli ha permesso di recuperare posizioni dopo una qualifica conclusa solo in settima posizione.

BLAKELEY ANCORA IN TESTA IN CAMPIONATO PILOTI, ALPHA TAURI IN CRESCITA TRA LE SQUADRE

Grazie alla vittoria del portacolori dell’Iran, Blakeley difende il primo posto in classifica piloti su un’arrembante Rasmussen. Per il danese sono già tre vittorie sfumate dalla pole in questa stagione, per lui che insegue ancora il primo titolo di campione F1 Esports.

Alle spalle del duo Boroumand-Rasmussen troviamo per la seconda volta consecutiva sul podio Josh Idowu. L’AlphaTauri ha portato a casa una gara eccezionale sul circuito belga, piazzando anche Sebastian Job in quinta posizione. Il campione PESC 2020 è sempre più in forma anche sul capitolo virtuale della Formula 1, dimostrando il grande talento che ha. In difficoltà con questa nuova generazione di vetture Marcel Kiefer, di nuovo fuori dai punti. Il tedesco è entrato in zona punti solo due volte su cinque occasioni in questa stagione, nonostante una fosse il podio ottenuto ad Imola. La forza della Red Bull nelle passate stagioni era proprio la costanza di entrambi i piloti. Quest’ultima, adesso, sembra essere passata nelle mani di McLaren.

Sesta posizione per un’altra rimonta del campione in carica Jarno Opmeer. L’olandese dimostra di esserci sul ritmo in gara, ma in questo momento si fa sentire maggiormente il suo punto debole, ossia il passo sul giro singolo. Ronhaar, vincitore della gara di ieri in Austria, chiude alle sue spalle; Longuet, Tonizza e Weigang concludono i primi dieci. Ancora una gara prima della seconda pausa: l’appuntamento con la sesta gara della stagione è con il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort.

Antonio Fedele