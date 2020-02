Il campione Moto3 2012 e Supersport 2018 Sandro Cortese ha finalmente trovato una sella per la SBK 2020, grazie all’aiuto ed al supporto di Lucio Pedercini e Kawasaki. Dopo i test con Barni il tempo sembrava volgere a sfavore di Sandro, ma il contrattempo avuto con lo sponsor di Lucio ha permesso il salvataggio in extremis.









NON TUTTO IL MALE…

Il sospiro di sollievo di Sandro Cortese e di Lucio Pedercini si è potuto sentire anche a chilometri di distanza, grazie alla firma che vedrà l’ex GRT Yamaha correre con la Kawasaki dello storico team italiano in SBK per il 2020. Finalmente sia il pilota che il team manager possono dire chiusi i loro programmi per la stagione a venire e iniziare a concentrarsi sul mondiale oramai alle porte. Manca infatti una settimana ai test di Phillip Island, ed il materiale è già partito per l’Australia.

UN PARTO LUNGO

Sia per Cortese che per Pedercini il tempo è veramente stato il nemico principale. Fortunatamente Sandro era già sceso in pista per i test con il team Barni durante le sessioni ufficiali in Portogallo, quindi arriverà quantomeno fisicamente preparato in Australia. Chiaramente le differenze tra la Ducati Panigale V4R e la Kawasaki Ninja ZX-10RR non sono poche, quindi i due giorni di test proprio sul famoso tracciato saranno un banco prova fondamentale per il progetto, soprattutto considerando quanto ci ha detto Lucio nel suo intervento a Radio LiveGP.

IL RESPONSO A BREVE

Resta quindi una settimana da attendere prima di avere i primi responsi cronometrici direttamente da Phillip Island. Il materiale a disposizione del pilota tedesco vede tutta la componentistica 2020, tranne per il telaio che almeno per la trasferta oceanica sarà nella versione 2019 (peraltro pressoché identica alla 2020). Dopo i test sarà la volta dell’apertura stagionale del Mondiale Superbike, la prima sessione di libere sarà alle 00:30 del venerdì (ora italiana), mentre le gare saranno alle 05:00 del sabato e della domenica (la Superpole Race sara alle 02:00 della domenica).

Alex Dibisceglia