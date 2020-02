Sono bastate 24 ore da non protagonista per risvegliare in Jonathan Rea la voglia di comandare una classifica dei tempi, in questo caso del day-2 dei test SBK 2020 a Phillip Island. In Australia “il cannibale” è tornato a dettare il tempo, seguito da un sempre più convincente Loris Baz e dalla Honda di Leon Haslam, che lascia ben sperare per questa apertura stagionale della Superbike.





“ORA VI SPIEGO COME STANNO LE COSE”

Forse non sarà proprio in questo modo, ma il pensiero di Jonathan Rea quando è sceso in pista per questo day-2 dei test 2020 della SBK a Phillip Island non deve essere stato tanto diverso. Pur sapendo che i tempi di questi due giorni hanno poco a che vedere con il risultato del weekend, in assoluto Rea non ha gradito che si potesse mettere in dubbio la sua competitività o quella di Kawasaki. Più difficile il test del compagno di squadra Alex Lowes che paga 1.3 secondi dalla vetta, proprio come fa Bautista da Haslam, con lo spagnolo relegato in terzultima piazza.

LA RIVOLTA DEI SOTTOVALUTATI

Se il mondo parlava di Alvaro Bautista e di Toprak Razgatlioglu come i due favoriti per la lotta del titolo, almeno nei test a togliersi un sassolino dalla scarpa ci hanno pensato Leon Haslam e Loris Baz. Il primo, dato come comprimario nel team ufficiale Honda, ha chiuso con il terzo tempo a tre decimi e mezzo mentre il francese ha fatto ancora meglio, chiudendo secondo a poco più di due decimi con la Yamaha del team Ten Kate. Seguono a stretta distanza la Ducati di Scott Redding e la BMW di Tom Sykes, portando tutti e cinque i costruttori presenti nelle prime cinque posizioni.

VENERDÌ A MEZZANOTTE E MEZZA

Ora le moto vengono poste sotto i teli e si lavora per gli ultimi ritocchi, in vista dell’apertura stagionale del Mondiale Superbike in Australia. Terminato questo day-2 di Phillip Island, lo start effettivo della SBK 2020 è previsto per venerdì mattina alle 00:30 ora italiana, in cui inizieranno le FP1 della top class. Il programma dell’evento è consultabile qui, per il verdetto invece bisognerà attendere le gare del sabato e della domenica.

SBK 2020 TEST PHILLIP ISLAND DAY-2, CLASSIFICATION

1 – J. REA – 1’30.523

2 – L. BAZ – +0.235

3 – L. HASLAM – +0.359

4 – S. REDDING – +0.362

5 – T. SYKES – +0.472

6 – M. VAN DER MARK – +0.564

7 – T. RAZGATLIOGLU – +0.776

8 – M. RINALDI – +0.884

9 – S. CORTESE – +1.042

10 – X. FORES – +1.130

11 – E. LAVERTY – +1.147

12 – M. SCHEIB – +1.287

13 – C. DAVIES – +1.314

14 – A. LOWES – +1.340

15 – G. GERLOFF – +1.418

16 – F. CARICASULO – +1.458

17 – A. BAUTISTA – +1.482

18 – L. CAMIER – +2.241

19 – T. TAKAHASHI – +5.791

Alex Dibisceglia