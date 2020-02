L’ultima giornata di test di MotoGP in Qatar, prima dell’attesissimo round d’apertura, ha visto Maverick Vinales in cima alla classifica dei tempi. Lo spagnolo, dopo aver ottenuto il miglior tempo mattutino, si è imposto anche nel turno del pomeriggio, siglando un 1:53.858. Alle sue spalle, al mattino, Fabio Quartararo e Danilo Petrucci, mentre nel pomeriggio sono stati il nostro Franco Morbidelli, sulla Yamaha satellite, Alex Rins (Suzuki) e lo stesso Quartararo ad inseguire il leader. Dovizioso decimo, secondo dei nostri portacolori.









Buonissimo quinto posto per Jack Miller: l’australiano, in sella alla Ducati Pramac, invece nel primo turno si è piazzato ottavo. Buon passo anche per Suzuki, che oltre a Rins, ha piazzato anche l’altra moto nella Top 10, ovvero quella dello spagnolo numero 36, Joan Mir.

Settima casella per Marc Marquez (finito davanti al giapponese Nagashima), meno veloce della mattinata (quando invece ha chiuso quarto). Il campione del mondo in carica ha provato due moto del 2020 e una che apparteneva a Nakagami nel 2019.

Un “problema” che non ha permesso alle Honda di esprimersi al meglio, tant’è vero che Cal Crutchlow ha chiuso 18°. Il Dottore Valentino Rossi ha accusato invece una caduta nel secondo turno, che termina solo in dodicesima piazza, mentre prosegue il “tirocinio” per il più piccolo dei fratelli Marquez: 21° posto finale con ben 152 giri in 3 giorni!

In miglioramento le nuove KTM, con il sudafricano Brad Binder l’unico rookie a terminare nella Top 10, davanti proprio a Dovizioso (che si è concentrato sul nuovo forcellone) e Bagnaia. Tanto lavoro anche per Aprilia, che ha come riferimento Aleix Espargarò, il quale ha lavorato sulla messa a punto.

Dopo quest’ultima sessione di test è tutto pronto sul tracciato del Qatar per il primo appuntamento mondiale della MotoGP.

Giulia Scalerandi