Notizia di tutta rilevanza, quella rilasciata da un comunicato su Facebook da Patricia Dethor. Il team Alstare, insieme a Christophe Ponsson e Yamaha tornerà a calcare le scene della SBK nel 2021. Previste 2 R1 2021 per il team, in vista anche un altro pilota?

LE NOTIZIE, QUELLE BELLE

Chi dice Alstare parla di un team che è stato la storia della SBK, e che grazie a Yamaha ed a Christophe Ponsson sarà presente nuovamente nel 2021 in griglia di partenza. La formazione, comandata da Francis Batta, schiererà 2 R1 con la prima delle moto condotta proprio da Ponsson, che si occuperà anche del marketing della squadra. Tutto il resto sarà appannaggio di Batta, tra cui organizzazione, logistica e sviluppo.

ALTRE YAMAHA UFFICIALI

Nel comunicato rilasciato da Patricia Dethor, moglie di Francis, si specifica che il team avrà a disposizione ingegneri della casa di Iwata in tutti i round che verranno disputati. Questo fa chiaramente intendere che l’impegno che verrà profuso non sarà volto a fare numero, ma che l’intenzione è quella di tornare ad essere il team competitivo visto già con Suzuki e Bimota nei tempi trascorsi.

DUE MOTO MA UN PILOTA SOLO

Lo stesso comunicato specifica altrettanto la presenza di 2 R1 2021, cosa che lascia pensare che ci sia spazio per un altro pilota nel team Alstare. Questo vuol dire che la SBK potrebbe puntare alle 25 presenze fisse in griglia, cosa che non si vedeva da molto tempo. Sono ovviamente buone notizie, ma per il team Alstare il tempo stringe ed organizzare test in questo periodo è un’impresa complessa. Domani termineranno le prove già previste in quel di Misano Adriatico per il mondiale delle derivate di serie, e non è ancora chiaro quali saranno le prossime date disponibili per mettere le ruote a terra. Bisogna sbrigarsi!

Alex Dibisceglia