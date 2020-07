A pochi giorni dalla ripartenza del Mondiale SBK 2020, viene annunciata la definitiva cancellazione dei round del Qatar, Donington ed Assen. Resta in sospeso il round argentino di Villicum, che però risulta assai improbabile possa resistere fino alla fine dell’anno. Confermate quindi 7 tappe su 6 circuiti (doppia Aragon), mentre va per la conferma l’ottava tappa in quel di Misano Adriatico.

IL CALENDARIO DEFINITIVO

A quanto sembra finalmente abbiamo un calendario pressochè definitivo per il Mondiale Superbike. È stato infatti annunciato ufficialmente (tramite questo comunicato stampa) che i round del Qatar, di Assen e di Donington della SBK non verranno svolti ne recuperati nel 2020. La decisione era nell’aria, con i contagi in risalita in giro per il mondo, quindi non giunge come sorpresa la cancellazione delle tre tappe. Ma il campionato si è accorciato davvero molto.

SETTE TAPPE SU SEI CIRCUITI

Andando quindi a vedere la situazione confermata attualmente, la Superbike correrà a Jerez, Portimão, Aragon, Barcellona e Magny Cours. In aragona ci sarà il doppio round, mentre ovviamente fa parte del computo Phillip Island archiviata a febbraio 2020. Restano in sospeso le tappe dell’Argentina a Villicum, che però probabilmente non si farà, mentre va per la conferma Misano Adriatico a novembre, anche se è possibile che la tappa venga anticipata in base alle condizioni atmosferiche.

IL CALENDARIO SBK 2020 AGGIORNATO

PHILLIP ISLAND (28/02-01/03)

JEREZ (31/07-02/08)

PORTIMÃO (07/08-09/08)

ARAGON 1 (28/08-30/08)

ARAGON 2 (04/09-06/09)

BARCELLONA (18/09-20/09)

MAGNY COURS (02/10-04/10)

VILLICUM* (09/10-11/10)

MISANO ADRIATICO* (06/11-08/11)

*round da confermare

Alex Dibisceglia