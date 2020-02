Altro che rookie, Scott Redding ha immediatamente preso il comando delle operazioni della SBK 2020 nelle FP2 dell’AUS round, in quel di Phillip Island. La sua Ducati è stata seguita dalle Yamaha di Toprak Razgatlioglu e Michael Van Der Mark. Bene Haslam in quarta piazza, risale anche Alvaro Bautista con la Honda HRC fino all’ottava posizione.





Rookie a chi?

Il sorriso di Scott Redding quando si è tolto il casco alla fine delle FP2 di questo round AUS della SBK a Phillip Island la dice lunga sul come vuole impostare il campionato Superbike 2020. Il neo acquisto Ducati Aruba e campione in carica BSB ha tirato fuori dal cilindro un giro che ha fermato il cronometro in 1’30.436, ben quattro decimi meglio del turco Toprak Razgatlioglu. Il terzo tempo è stato appannaggio di Michael Van Der Mark, che beffa Leon Haslam di 30 millesimi per il podio virtuale del venerdì.

Bene così



Non può certamente lamentarsi, il team Honda HRC. Oltre a Leon, anche Alvaro Bautista sembra finalmente riuscire a trovare una parte della quadra della sua CBR1000RR-R e che ricuce lo strappo fino ad arrivare in ottava piazza. Fanno meglio di lui Tom Sykes, Jonathan Rea e Loris Baz: il campione del mondo in carica è l’ultimo ad attestarsi sotto il muro dell’1’31, mentre la BMW di Sykes è la prima ad parire la lunga striscia sotto l’1’32. Qui tutti i risultati

Tutto pronto per domani



Restano solo le FP3 prima di inoltrarci nella Superpole, che andrà a decidere lo schieramento di partenza per la gara-1 della notte italiana. La prima diretta con immagini dal vivo sarà proprio la Superpole della SBK, alle 02:15 ora italiana, che verrà poi seguita da quella della Supersport alle 02:55. Gara-1 è prevista per le 05:00, sempre orario italiano.

SBK AUS 2020 – FP1 & FP2 Combined Times



1 – S. REDDING – Ducati – 1’30.436 2 – T. RAZGATLIOGLU – Yamaha – +0.418 3 – M. VAN DER MARK – Yamaha – +0.469 4 – L. HASLAM – Honda – +0.500 5 – L. BAZ – Yamaha – +0.537 6 – J. REA – Kawasaki – +0.542 7 – T. SYKES – BMW – +0.725 8 – A. BAUTISTA – Honda – +0.765 9 – M. RINALDI – Ducati – +0.777 10 – X. FORES – Kawasaki – +0.829 11 – A. LOWES – Kawasaki – +0.900 12 S. CORTESE – Kawasaki – +0.961 13 – C. DAVIES – Ducati – +1.042 14 – E. LAVERTY – BMW – +1.311 15 – G. GERLOFF – Yamaha – +1.462 16 – F. CARICASULO – Yamaha – +1.572 17 – M. SCHEIB – Kawasaki – +1.594 18 – L. CAMIER – Ducati – +2.213 19 – T. TAKAHASHI – Honda – +4.559

