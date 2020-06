In occasione dei 110 anni dell’Alfa Romeo, Sauber, legata al marchio del Biscione in Formula 1, rilancia la propria Academy presentando quattro giovanissimi piloti (Theo Pourchaire, Emerson Fittipaldi jr, Petr Ptacek e Dexter Patterson) che scenderanno in pista con i colori del marchio elvetico. Fra tutti spicca sicuramente il nome di Emerson Fittipaldi jr, figlio del due volte campione di Formula 1 e due volte campione vincitore ad Indianapolis.

“Sono molto orgoglioso di essere stato selezionato da Sauber Academy assieme a questi tre talentuosi piloti” ha dichiarato il brasiliano. Classe 2007, dopo aver impressionato nei test di F4 statunitense, debutterà quest’anno nel karting europeo, proprio nel team Sauber.

Al fianco del giovanissimo figlio d’arte, ci saranno il 16enne francese Theo Pourchaire, campione in carica di ADAC F4, che quest’anno correrà in F3 con il team ART GP: “Sono davvero felice di far parte ed essere supportato dalla Sauber Academy. E’ un’occasione davvero fantastica imparare da una squadra storica.”

Pourchaire ha aggiunto: “Sarò il più giovane della F3 dove scenderò in pista con ART GP. Il sostegno che receverò sarà cruciale per centrare il mio obiettivo, cioè vincere.“

Petr Ptacek, 17enne proveniente da Praga, è un altro pilota di talento. Dopo la F4 italiana e tedesca nel 2018, lo scorso anno ha fatto il proprio esordio con il team Bhai Tech in F. Renault, dove ha colto due arrivi a podio e un ottavo posto finale.

All’inizio di quest’anno ha terminato il campionato di Toyota New Zealand Series quinto, con 241 punti, 1 pole postion e 3 podi. Sarà della partita anche lo scozzese Dexter Patterson, il quale, dopo una brillantissima carriera nel karting, ha da pochissimo fatto il proprio debutto in monoposto, in F4 UAE, terminando decimo la serie di quest’anno.

Leggi anche: Formula Regional | Jamie Chadwick al debutto con Prema

Giulia Scalerandi