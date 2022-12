Continuano gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte a meno di un mese dalla Rolex 24 at Daytona, evento che sancirà il via della stagione agonistica in North America per quanto riguarda l’IMSA. Cresce l’attesa per il via di un 2023 semplicemente storico con l’introduzione delle inedite LMDh.

Wayne Taylor Racing ed Andretti Autosport uniscono le forze

Wayne Taylor Racing (WTR) ed Andretti Autosport hanno unito le proprie forze per la stagione 2023 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Le due storiche realtà statunitensi gareggeranno con tre unità nella competizione che si svolgerà a fine gennaio nello Stato della Florida. Oltre all’Acura ARX-06 #10 di Filipe Albuquerque/Ricky Taylor, prototipo iscritto in LMDh (GTP), vedremo in pista anche una Ligier LMP3 ed una NSX GT3 in GTD.

Today, we’re honored to announce the formation of Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport.#WTRAndretti // #AllAndretti https://t.co/NTMABwb6zS — Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport (@WayneTaylorRcng) December 28, 2022

Non conosciamo ancora la line-up della LMP3, mentre ricordiamo che in GT3 si alterneranno al volante Danny Formal/Ashton Harrison/Kyle Marcelli/Ryan Briscoe ( Racers Edge Motorsports with WTR #93). L’auto citata, presente anche lo scorso anno in GTD PRO per la Sebring 12h, parteciperà a tutti gli eventi della Michelin Endurance Cup.

Il nuovo rapporto tra WTR ed Andretti è oltremodo significativo in ottica futura. La realtà di Michael Andretti si unisce alla classe regina dell’Endurance, unico grande nome che mancava dopo Penske (Porsche), Shank (Acura), Rahal (BMW) e Ganassi (Cadillac).

Ricordiamo che al momento WTR militerà solamente in North America con le Acura LMDh, vetture realizzate con un telaio Oreca. Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Louis Delétraz/Brendon Harthley sono attesi a bordo dell’ARX-06 #10, mentre Tom Blomqvist/Olivier Jarvis/Helio Castroneves/Simon Pagenaud sono attesi con Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60.

Wayne Taylor and Michael Andretti share their thoughts on today’s historic partnership 💪 Through the formation of Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, our team will continue its expansion to the heights of IMSA competition.#WTRAndretti // #AllAndretti pic.twitter.com/hAr8GY0MOf — Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport (@WayneTaylorRcng) December 28, 2022

IMSA, MDK Motorsports con Estep con Porsche

Trenton Estep è stato annunciato come quarto uomo di MDK Motorsports, squadra attesa in GTD con una delle nuove Porsche 911 GT3-R (992). La squadra diretta da Mark Kvamme, presente in pista accanto al campione 2018 dell’IMSA Porsche GT3 Cup Challenge, avrà tra le proprie fila anche Kevin e Jan Magnussen.

I due danesi divideranno per la terza volta una vettura insieme dopo l’esperienza avuta con High Class Racing (LMP2) nella 24h Le Mans 2021 e nella Gulf 12h 2022 valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

NASCAR continua a cercare una soluzione contro la pioggia

La pioggia resta un ‘limite’ per la NASCAR che per la Cup Series ha confermato la presenza di un kit specifico in caso di pista umida. Ovviamente questa soluzione verrà implementata solo in specifici impianti, girare sul bagnato a Daytona o in quel di Talladega è semplicemente impossibile.

Martinsville, New Hampshire, North Wilkesboro, Los Angeles (Los Angeles Memorial Coliseum), Richmond e Phoenix sono i catini indicati per un passaggio che possiamo definire storico. Gli organizzatori continuano a inseguire una soluzione, una missione non semplice che sicuramente è aiutata dalla presenza delle ‘Next Gen’.

Luca Pellegrini