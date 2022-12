Continuano gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte a meno da un mese della Rolex 24 at Daytona, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Cresce l’attesa per l’inizio di una stagione da non perdere tra North America ed Europa.

60 auto per una sfida da non perdere

Saranno 60 le vetture presenti nella 61ma edizione della Rolex 24. GTP, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD sono attese contemporaneamente in pista per una manifestazione che segnerà l’inizio di una nuova era grazie all’avvento delle GTP.

Porsche, Cadillac, Acura e BMW sono i costruttori che gareggeranno nella classe regina. Sono nove in totale le auto presenti, ricordiamo infatti le due GTP targate Cadillac Racing e la V-LMDh schierata da Whelen Engineering Racing #31.

This is going to be fun. A capacity 60-car field for the 2023 @Rolex24Hours has been confirmed. #IMSA received more than 70 entries for the big race. https://t.co/hqUXl0fFXb pic.twitter.com/CkXKKmH4xB — Michelin Racing USA (@MichelinRaceUSA) December 15, 2022

Marciello in LMP2 con High Class Racing

High Class Racing ha rivelato i piloti che parteciperanno alla più lunga corsa dell’IMSA WTSC. La realtà danese farà affidamento su Anders Fjordbach, Ed Jones e Dennis Andersen oltre allo svizzero Raffaele Marciello.

Debutto tra i prototipi per il campione in carica del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’ADAC GT Masters. Un’Oreca 07 Gibson attende il pilota ufficiale di Mercedes, determinato a ben figurare in una nuova sfida.

IMSA, WeatherTech Racing in GTD PRO con Mercedes

WeatherTech Racing ha deciso di impegnarsi a tempo pieno in GTD PRO con Mercedes. Jules Gounon sarà al via full-time accanto a Daniel Juncadella, fresco vincitore dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Maro Engel accompagnerà i vincitori del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup nelle tappe di durata presenti nel calendario dell’IMSA WTSC (Daytona/Sebring/Glen/Petit Le Mans). Cooper MacNeil, invece, sarà il quarto uomo nel ‘World Center of Racing’.

2023 IMSA GTD Pro, we’re coming! 👀 Massively excited for this one and thankful to everyone involved in this for the trust! 🔥 @IMSA pic.twitter.com/HF7Q5cMygj — Dani Juncadella (@dani_juncadella) December 13, 2022

Wright Motorsports presente in GTD con due auto nell’Endurance Cup

Wright Motorsports avrà due Porsche in pista nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA WTSC nella classe GTD. L’auto #16 verrà affidata a Ryan Hardwick/Jan Heylen/Zach Robichon, equipaggio che nel round inaugurare verrà supportato da Dennis Olsen.

Ricordiamo che, a differenza delle ultime stagioni, l’équipe che milita anche nel Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS gareggerà con Trent Hindman/Alan Brynjolfsson/Max Root/Kevin Estre (Volt Racing #77).

Did you miss the news? We’ve revealed the lineup for the @1stPhorm Porsche as it defends our #Rolex24 win! Story: https://t.co/UTCqljA9x2 pic.twitter.com/v6S9dsX3qN — Wright Motorsports (@WrightRac1ng) December 14, 2022

Heart of Racing e Vasser Sullivan confermano due auto in GT

Doppio programma per Heart of Racing in GTD come accaduto nella passata stagione. La squadra legata ad Aston Martin avrà tra le proprie fila Ross Gunn/Alex Riberas in PRO, mentre Roman De Angelis e Marco Sorensen si alterneranno nella ‘GTD tradizionale’.

Attenzione particolare per quest’ultimo equipaggio, ricordiamo infatti che De Angelis è il campione in carica della GTD. Il danese, invece, approda per la prima volta full-time in IMSA WTSC dopo aver primeggiato nel FIA World Endurance Championship nella classe GTE-Am con TF Sport.

The Heart of Racing is going all out in 2023… The season line-up includes GTE Am World Champion Marco Sørensen, works driver Ross Gunn, reigning GTD champion Roman De Angelis and multiple race-winner Alex Riberas.#AstonMartin #Vantage #IMSA pic.twitter.com/wo2cGInLkT — Aston Martin Racing (@AMR_Official) December 14, 2022

Ian James, boss del team, guiderà in GTD con Darren Turner, mentre David Pittard si impegnerà in GTD PRO dopo aver partecipato al FIA WEC in GTE-AM con Northwest AMR #98 accanto a Thiim/Dalla Lana

Come nel 2022 attenzione anche a Vasser Sullivan. Oltre a Jack Hawksworth e Ben Barnicoat, inseriti in GTD PRO, vi saranno Aaron Telitz e Frankie Montecalvo nella GTD ‘tradizionale’. Manca, invece, il terzo ed il quarto uomo per la classica di fine gennaio.

CrowdStrike Racing punta alla classe LMP2

CrowdStrike Racing si appresta per dare spettacolo nella classe LMP2 dell’IMSA WTSC accanto ad Algarve Pro Racing (APR). La squadra statunitense gareggerà in tutte le sfide dell’Endurance Cup con George Kurtz/ Ben Hanley/ Matt McMurry.

Esteban Gutierrez è stato chiamato, invece, per Daytona. Occhi puntati sull’ex pilota di F1 che quest’anno ha partecipato a tempo pieno al FIA WEC con i polacchi di Inter Europol Competition. Il messicano si aggiunge alla lunga lista di big che parteciperanno ad una delle sfide più importanti dell’anno.

DAYTONA here we go🏁! Making my 1st debut at IMSA #Rolex24 next month with @CrowdStrikeRcng @APRacingTeam pic.twitter.com/zNVHpbSiSe — Esteban Gutierrez (@EstebanGtz) December 13, 2022

Porsche Motorsport si prepara per il 2023

Porsche Motorsport si prepara per il 2023 rivelando i piloti che gareggeranno nella top class del FIA WEC e dell’IMSA WTSC. Dane Cameron, Frederic Makowiecki e Michael Christensen #5 e Kevin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor #6 sono attesi nel FIA WEC, mentre Nick Tandy/Mathieu Jaminet #6 e Matt Campbell/Felipe Nasr #7 rappresenteranno Porsche e Penske in North America.

Nella ‘notte dei campioni’, evento organizzato da Porsche nell’ultimo week-end, sono stati confermati con lo status di ufficiali dei volti noti come Gianmaria Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz e Thomas Preining.Menzione d’onore anche per il danese Bastien Buus, nuovo Porsche Junior dopo la selezione riservata ai giovani talenti che si è disputata a Jerez della Frontera.

#PorscheJunior – The #Porsche Junior racing driver of the 2023 season is #BastianBuus. The 19-year-old won the #PorscheJuniorShootout against 11 competitors. Now an extensive development programme is waiting for the Dane. pic.twitter.com/DY7qBekQAl — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) December 17, 2022

IGTC, la stagione è appena finita, ma si guarda già al 2023

GruppeM Racing sarà al via con Mercedes della Bathurst 12h dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La compagine di Hong Kong gareggerà con due AMG GT3 nella principale competizione endurance d’Australia. Non conosciamo al momento gli equipaggi per una squadra che ha corso anche la recente Gulf 12h.

La competizione araba che storicamente si disputa ad Abu Dhabi verrà riproposta il prossimo 10 dicembre. L’evento di Yas Marina concluderà la serie ‘globale’ di SRO che nuovamente gareggerà anche a Spa-Francorchamps, Kyalami e Indianapolis.

Luca Pellegrini