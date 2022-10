In attesa di un nuovo intenso fine settimana per quanto riguarda le ruote coperte andiamo a scoprire gli ultimi aggiornamenti a partire dalla squalifica di una gara inflitta dalla NASCAR a Bubba Wallace dopo quanto accaduto settimana scorsa in quel di Las Vegas. Occhi puntati anche su Corvette Racing che guarda con molta attenzione al prossimo anno.

Wallace assente a Miami

La NASCAR ha deciso di squalificare per una gara Bubba Wallace. Il portacolori della squadra di Michael Jordan e Denny Hamlin non sarà quindi presente all’Homestead-Miami Speedway dopo aver deliberatamente colpito in gara la Chevy Camaro #5 dell’Hendrick Motorsports affidata a Kyle Larson.

L’attuale #45 del 23XI Racing è stato condannato solamente per il comportamento utilizzato in auto e non per quanto accaduto prima di rientrare a piedi ai box. Il 29enne nativo dello Stato dell’Alabama ha infatti attaccato il californiano che ha evitato in tutti i modi di rispondere all’intimidazione dell’avversario.

NEWS: Bubba Wallace suspended from the next NASCAR Cup Series Championship event after Las Vegas incident. pic.twitter.com/yhxwVo0s4A — NASCAR (@NASCAR) October 18, 2022

Corvette Racing conferma il programma tra WEC ed IMSA

Corvette Racing ha deciso di continuare il proprio impegno tra il FIA World Endurance Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Una vettura sarà presente in entrambe le categorie sulla falsariga di quanto accaduto quest’anno.

Cambieranno però i piloti, una scelta necessaria vista l’assenza di una classe PRO nel WEC 2023. Ricordiamo infatti che il prossimo anno segnerà l’uscita di scena della GTE PRO a discapito di una singola GTE-Am che successivamente cederà il passo alle GT3.

Ben Keating, iscritto full-time con Aston Martin e TF Sport nel Mondiale che si concluderà il prossimo novembre in Bahrain, dividerà l’abitacolo con Nicky Catsburg. L’olandese lascia ufficialmente l’impegno nelle tappe di durata dell’IMSA, Tommy Milner tornerà con la squadra statunitense in GTD PRO con i titolari Antonio Garcia e Jordan Taylor.

Corvette guarda al 2023 insieme a General Motors che con Cadillac sarà al via nella classe regina del WEC e dell’IMSA. Il debutto come sappiamo sarà alla prossima Rolex 24 at Daytona, corsa che si svolgerà a gennaio.

IGTC, Jan e Kevin Magnussen in coppia con Ferrari ad Abu Dhabi

Jan e Kevin Magnussen torneranno a gareggiare insieme il prossimo dicembre ad Abu Dhabi in occasione della Gulf 12h, ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Sarà la seconda apparizione per i due nella medesima auto dopo l’esperienza in quel di Le Mans 2021 in LMP2 con High Class Racing.

MDK Motorsports, team legato a Ferrari, accoglierà i danesi. Mark Kvamme, boss della squadra che quest’anno si è imposto nella classe Am della Porsche Carrera Cup North America presented by The Cayman Islands, darà sicuramente spettacolo a bordo di una Ferrari 488 GT3.

Luca Pellegrini