Joey Logano è ufficialmente il primo finalista della NASCAR Cup Series dopo una nuova strepitosa affermazione in quel di Las Vegas. Il #22 di Penske primeggia nello Stato del Nevada, abile ad avere la meglio nei giri conclusivi su Ross Chastain.

Wallace e Larson a confronto

Le prime due Stage porteranno sicuramente delle discussioni nelle prossime settimane. Bubba Wallace (23XI Racing #23) e Ryan Blaney (Penske #12) si sono spartiti spartiti le prime due frazioni di una competizione che vedrà l’uscita di scena di Christopher Bell (Gibbs #20), out dopo un contatto che ha visto protagonisti il già citato #23 di Toyota e Kyle Larson Hendrick Motorsports #5.

Il californiano, out in curva quattro con il rivale, è stato infatti deliberatamente attaccato dal 29enne nativo dello Stato dell’Alabama che volontariamente ha cercato uno scontro con il rivale. Il campione 2021, out dai Playoffs, ha evitato di rispondere all’avversario che prontamente è stato allontanato dai commissari di pista.

Bubba Wallace pushed Kyle Larson after the two wrecked at Las Vegas! Watch #NASCAR on @NBC. pic.twitter.com/Vouggpfx0H — NBC Sports (@NBCSports) October 16, 2022

Penske prova a prendere in mano la gara, ma perde Blaney

La seconda metà della corsa, invece, è iniziata sotto l’insegna di Penske con Joey Logano #22 ed il già menzionato Blaney. Una caution, entrata a meno di 80 giri dalla fine per spostare la Chevy #15 di JJ Yeley, ha visto tutti fermarsi ai box ed iniziare a salvare più carburante possibile per il finale

La rimonta di Penske è stata sospesa a 40 giri dalla fine, Blaney sarà infatti costretto ad alzare bandiera bianca in seguito ad un violento impatto contro le barriere. Un problema ha costretto la Ford Mustang #12 del ‘Capitano’ ad alzare bandiera bianca, un ritiro importante in ottica Playoffs sulla falsariga di quanto accaduto a Bell.

TROUBLE for Ryan Blaney. He won Stage 2, but now has damage to the No. 12 car. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/tHoVYCiQEl — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 16, 2022

Chastain vs Logano. La Cup Series ha il primo finalista dopo Las Vegas

Il finale è stato oltremodo interessante con una memorabile lotta a tre con Ross Chastain, Joey Logano e Chase Briscoe (Haas #14). I primi due hanno fatto la differenza, la Chevy Camaro #1 di Trackhouse Racing ha dovuto inchinarsi negli ultimi passaggi al veterano di Penske che non ha perso occasione per diventare il primo pilota ufficialmente presente nel ‘Championship’.

In attesa della finale che si terrà tra un mese, il già citato Briscoe (-9) è virtualmente eliminato insieme a William Byron (-6), Ryan Blaney (-11) e Christopher Bell (-23). Il quartetto avrà la prima occasione per rifarsi già questo fine settimana in una sfida da non perdere all’Homestead-Miami Speedway.

RETWEET to congratulate @joeylogano for WINNING at @LVMotorSpeedway! Here's his winning move to secure a Championship 4 spot. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/MrsdzTCDPq — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 16, 2022

