Sono tantissime le notizie da IMSA, WEC e GTWC Europe a meno di una settimana dal Rally di Svezia, appuntamento oltremodo interessante che ha premiato il finnico Kalle Rovanpera (Toyota). Piccola pausa ora per il FIA WRC che ora si sposterà in Croazia ad aprile per il secondo atto su asfalto.

IMSA, Stoffel Vandoorne con Shank Racing

Shank Racing, squadra che ha vinto la recente Rolex 24 at Daytona con Tom Blomqvist/Helio Castroneves/Olivier Jarvis/Simon Pagenaud, ha annunciato il belga di Stoffel Vandoorne per Sebring 12h, seconda prova della stagione che si svolgerà a metà marzo.

Il portacolori di Mercedes per il Mondiale Formula E sarà il terzo uomo insieme a Jarvis e Blomqvist, presenti full-time a bordo dell’Acura #60. Mancano all’appello il brasiliano ed il francese, impegnati in IndyCar al Texas Motor Speedway e di conseguenza impossibilitati a raggiungere il famoso impianto che sorge nel Stato della Florida.

Il pilota di JOTA Sport nel FIA World Endurance Championship (WEC) 2021 ha affermato: “Sono davvero entusiasta di unirmi a Meyer Shank per la 12 ore di Sebring. Per me sarà la prima volta in USA, sono entusiasta perché le gare in America sono molto ravvicinate. Mi sento fortunato ad entrare in una squadra che ha vinto la recente Rolex 24. Non vedo l’ora che arrivi il fine settimana e spero di poter portare a casa un buon risultato per la squadra”.

WEC, tre volti delle GT con i prototipi a Le Mans

Non mancano le novità dal WEC dopo l’annuncio dell’assenza di Peugeot dalla 24h di Le Mans. Uno dei due box del marchio francese sarà riempito da WRT che porterà tre Oreca 07 Gibson LMP2. Robin Frijns/Sean Gelael/René Rast e Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato si preparano per dividere il proprio box con Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen e Dries Vanthoor.

Debutto assoluto per tutti nei prototipi con il team che ha dominato la scena ovunque nel 2021. Ricordiamo infatti il titolo nell’European Le Mans Series, nel WEC e nella 24h di Le Mans oltre all’acuto nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Vincent Vosse, boss del team, ha rilasciato alla stampa: “Siamo lieti di avere l’opportunità di schierare una terza vettura con una formazione così forte a Le Mans. Nel 2021 siamo stati in grado di raccogliere la sfida di debuttare a Le Mans nel miglior modo possibile. Sono molto felice di riavere Rolf e Mirko con noi e di vedere Dries in azione con noi in una prova del genere. Ringraziamo Lamborghini Squadra Corse ed Audi Sport per il contributo”.

WEC, Harry Tincknell/Seb Priaulx con Dempsey-Proton Racing #77

Harry Tincknell e Seb Priaulx sono attesi nel FIA WEC il prossimo anno con una delle due Porsche del Dempsey-Proton Racing #77. L’ex alfiere di Mazda dell’IMSA WTSC ed il campione della Porsche Carrera Cup North America si uniscono al pilota e proprietario Christian Ried.

Manca all’appello chi gareggerà sull’auto #88, vettura che per ora vede la sola presenza del transalpino Julien Andlauer. A rappresentare il marchio di Stoccarda ritroveremo anche il Team Project 1, realtà che porterà due 911 RSR-19. Ferrari ed Aston Martin sono attese contro Porsche nel Mondiale che scatterà il prossimo marzo da Sebring.

GTWC Europe, Lorenzo Patrese con Tresor by Car Collection

Il Tresor by Car Collection ha svelato il primo equipaggio per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. La formazione legata ad Audi porterà una vettura Silver nelle prove di durata ed una PRO, mentre per la Sprint Cup vi saranno due equipaggi PRO tutti da scoprire.

La novità degli ultimi giorni è data da Lorenzo Patrese, figlio dell’ex pilota di F1 Riccardo che guarda oltre alle monoposto. Ricordiamo infatti l’impegno della passata stagione nella F4 italiana, categoria che potrebbe riaccoglierlo anche nel 2021. Ricordiamo infatti i ‘soli’ cinque appuntamenti del GTWC Endurance, campionato che scatterà il prossimo aprile da Imola. Accanto al nostro connazionale vi saranno Axel Blom e Hugo Valente.

Tre Lamborghini per Emil Frey Racing

Saranno ben tre le vetture di Emil Frey Racing per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2022. La squadra elvetica porterà due Lamborghini in PRO ed una in Silver.

Nella classe regina ritroveremo Albert Costa/ Jack Aitken / Mirko Bortolotti e Arthur Rougier / Giacomo Altoè / Léo Roussel, mentre l’equipaggio della #14 è ancora da rifinire. Konsta Lappalainen / Stuart White sono al momento gli unici nomi conosciuti.

Lorenz Frey-Hilti, numero uno dell’omonima formazione, ha rilasciato alla stampa in un comunicato: “La rosa di piloti di quest’anno è composta da dei protagonisti di lunga data Emil Frey Racing, piloti ufficiali Lamborghini e nuovi arrivati. Sono lieto di poter contare ancora una volta su una forte formazione di piloti per tutte e tre le vetture. Sono convinto che abbiamo una squadra forte e che abbiamo preparato il terreno per una stagione di successo. Ringraziamo Lamborghini e i nostri partner per la fiducia”.

WTCR, annullato il round di Sochi

La delicata situazione tra Russia ed Ucraina ha portato gli organizzatori del FIA World Touring Car Cup a rinunciare al round di Sochi, tracciato che ha chiuso in via eccezionale il Mondiale 2022. La decisione segue a ruota quanto fatto dalla F1 nelle ultime settimane.

Discovery Sports Events, promotore del campionato, ha riportato in una nota: “In vista degli eventi tremendamente tristi e preoccupanti in Ucraina, Discovery Sports Events conferma che nelle attuali circostanze non è possibile tenere il WTCR Race of Russia, in programma come round 13 e 14 della stagione 2022. Il pensiero di tutta la famiglia del WTCR è rivolto a tutti coloro che soffrono a causa degli eventi in Ucraina”.

Luca Pellegrini