Proseguono gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte dal DTM e dal WTCR a meno di una settimana dal primo appuntamento in quel di Imola del del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup

Nicki Thiim entra nel DTM con T3 Motorsport

Nicki Thiim si aggiunge ai tanti nomi di peso presenti nel DTM 2022. La stagione è alle porte, lo spettacolo è assicurato con il 32enne danese che militerà full-time con una Lamborghini Huracan GT3 del Team T3 Motorsport. L’ex campione del mondo FIA WEC in classe GTE PRO (Aston Martin) segue le orme del padre Kurt, vincitore nella sua carriera della serie teutonica

Il nuovo volto del gruppo ha rilasciato ai media: “Il DTM! E’ il più grande sogno della mia carriera che si avvera! Sono cresciuto con questo campionato, in casa se ne parlava a pranzo, cena e colazione, con papà che era il mio idolo. Era chiaro che il DTM fosse nel mio DNA e che un giorno ci avrei corso. Farlo con T3 Motorsport dopo 20 anni di corse e titoli vinti altrove è qualcosa di assolutamente speciale”.

Non è mancato il parere da parte di Jens Feucht, team principal della squadra che ha corso la recente Rolex 24 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship: “Avere un campione del mondo come Nicki è un onore e ci dà grande fiducia nei risultati di questa stagione. E’ motivatissimo e come pilota è grandioso, ha ambizioni chiare di voler essere in lotta per il vertice. Averlo con noi è un altro grande capitolo della nostra breve storia come squadra”.

DTM, Fraga e Cassidy in pista con AF Corse

Il brasiliano Felipe Fraga ed il neozelandese Nick Cassidy correranno a tempo pieno nel DTM 2022 con AF Corse. Il primo debutta nella categoria tedesca, mentre il secondo torna dopo aver rimpiazzato in alcune prove del 2021 il thailandese Alexander Albon.

Felipe Fraga ha commentato in merito all’annuncio di Ferrari: “Voglio fare bene. Non posso prevedere i risultati, ma sono qui perché desidero lottare per la vittoria e so che possiamo farlo con la Red Bull AlphaTauri AF Corse”.

Anche Cassidy, iscritto parallelamente anche al FIA World Endurance Championship, ha affermato: “Sono davvero felice di essere tornato nel DTM. Sono molto contento dei programmi di quest’anno e penso che mi aiuteranno a fare sempre del mio meglio”.

Dalle due alle quattro ruote. Pedrosa debutta nel Lamborghini Super Trofeo Europe

Daniel Pedrosa debutta nel Lamborghini Super Trofeo Europe 2022. L’ex pilota spagnolo correrà il round di Imola, Misano e Portiamo (Finali Mondiali) a bordo di una delle auto del FFF Racing Team. Lo spagnolo è atteso in PRO-Am accanto allo svizzero Antonin Borga.

Il catalano ha commentato alla stampa in una nota. “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura FFF Racing Team e Lamborghini. È la mia prima esperienza sulle 4 ruote e mi sento molto emozionato. Non vedo l’ora di imparare tutti i trucchi del mestiere e iniziare al meglio. La speranza è ovviamente quella di divertirsi!”

WTCR, il Mondiale non inizierà da Most

Il FIA World Touring Car Cup (FIA WTCR) ha deciso di on correre in quel di Most, pista ceca che avrebbe dovuto aprire l’edizione 2022 del campionato. Tutto è stato modificato in seguito allo stato d’emergenza, indetto dal governo locale lo scorso 4 marzo in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR, ha commentato ai media: “La decisione di cancellare il WTCR Race of Czech Republic non era prevista, siamo pienamente consapevoli del disservizio e dei disagi che ciò causerà. Dobbiamo accettare che al mondo ci sono cose più importanti dello sport in questo momento.

Si tratta della seconda cancellazione del FIA WTCR, ricordiamo infatti l’annullamento del round di Sochi. L’impianto non permanente di Pau (Francia) inaugurerà le danze a maggio, non ci sono al momento delle informazioni su dei possibili recuperi. Ovviamente l’Italia spera di avere per il secondo anno consecutivo un evento in casa.

Luca Pellegrini