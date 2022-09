Si avvicina la tappa di Road Atlanta dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ultimo round di una stagione 2022. La battaglia è assicurata in Georgia, la Petit Le Mans regalerà sicuramente emozioni e segnerà per certi versi la fine di una vera e propria era.

Brendon Hartley supporterà WTR

Brendon Hartley è stato scelto come terzo uomo per WTR per la Petit Le Mans. Il neozelandese, portacolori di Toyota per il FIA World Endurance Championship, è stato indicato per supportare Filipe Albuquerque/Ricky Taylor nella lotta per il titolo.

Il portoghese e l’americano sono attualmente al comando della graduatoria generale dopo lo spettacolare acuto di Road America. Gli alfieri dell’Acura #10 si contenderanno il primato con Tom Blomqvist/Olivier Jarvis (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian #60), a lungo al top della categoria.

Si guarda al futuro dopo la chiusura dell’era DPi

Acura e Cadillac concluderanno in quel di Road Atlanta il ciclo delle DPi, prototipi che da qualche anno regnano nell’IMSA WTSC dopo l’abbandono delle DP. I due costruttori citati si preparano per entrare in LMDh, nota formula che sarà eletta anche nel FIA World Endurance Championship.

Acura e Cadillac verranno raggiunte dalla prossima Rolex 24 at Daytona da BMW e Porsche. Il ‘quartetto’ di costruttori che può tranquillamente ampliarsi dal 2024 quando anche Lamborghini ed Alpine avranno una LMDh.

In ogni caso le DPi possono vantarsi di lasciare il motorsport con lo status di prototipi più veloci del pianeta visto il notevole rallentamento subito dalle Hypercar. Le LMP2 non reggono il passo delle DPi come vediamo abitualmente nell’IMSA, le attuali Cadillac ed Acura non hanno nulla d’invidiare alle vetture presenti nel FIA WEC che questa settimana tornerà in azione dal Fuji per un penultimo appuntamento da non perdere.

Primo test a Daytona per Porsche

Primo test a Daytona per Porsche Motorsport in vista del 2023. Tre piloti hanno partecipato alla sessione privata organizzata nel ‘World Center of Racing’, una sessione oltremodo interessante in vista dell’evento di gennaio.

#PorschePenskeMotorsport – The brand-new #Porsche 963 made another important step in it's preparation for the 2023 @FIAWEC and @IMSA season. Our crew conducted a productive test at @DAYTONA. 1⃣ car

2⃣ days

3⃣ drivers

more than 2⃣0⃣0⃣0⃣ kilometres 👍#HeadAndHeart #TeamPorsche pic.twitter.com/33HKO5DRPZ — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) September 6, 2022

Luca Pellegrini