Continuano le notizie dal mondo delle ruote coperte dall’European Le Mans Series e dall’IMSA WeatherTech SportsCar Championship alla vigilia di un fine settimana oltremodo interessante con il secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup ed il quinto round del FIA World Rally Championship.

IMSA, cambio di equipaggio per Vasser Sullivan a Belle Isle

Cambio d’equipaggio per Vasser Sullivan a Belle Isle, tracciato che questo fine settimana accoglierà il sesto appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra legata a Lexus, vista l’assenza delle GTD PRO, schiererà due auto nella categoria riservata alla GTD tradizionale sulla falsariga di quanto accaduto in quel di Mid-Ohio.

Frankie Montecalvo/Aaron Telitz Vasser Sullivan #12, mentre

Ben Barnicoat si alternerà con Kyle Kirkwood sull’auto #17. Il primo rimpiazza l’infortunato Jack Hawksworth, mentre il nativo dello Stato della Florida torna nella squadra in un week-end oltremodo impegnativo vista la partecipazione all’evento dell’IndyCar Series.

ELMS, Nelson Piquet Jr in pista in LMP2 con United nel 2023

Daniel Schneider/Andy Meyrick/Nelson Piquet Jr sono i primi piloti che sono stati annunciati con United Autosports per la stagione 2023 dell’European Le Mans Series. Il terzetto è atteso in PRO-AM, categoria che per la prima volta vedrà al via la squadra statunitense che al momento milita in LMP2 ed in LMP3.

Zak Brown, boss del team, ha dichiarato ai media in merito: “Siamo contenti di poter annunciare la prima formazione per il 2023. Non vedo l’ora di vedere come se la caveranno Daniel, Andy e Nelson. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di lottare anche per il titolo Pro-Am dopo i successi in LMP2 ed LMP3″.

WRC, Séb vs Séb in Kenya

Si prospetta un nuovo interessantissimo duello tra Sébastien Loeb e Sébastien Ogier. I due francesi si affronteranno nuovamente in Kenya dopo l’appuntamento di due settimane fa in Portogallo, tappa non felice per le due leggende di questa disciplina.

Il primo sarà nuovamente presente con la terza Yaris ufficiale, mentre il secondo è la punta di diamante di M-Sport (Ford). Entrambi, invece, non presenzieranno questo fine settimana in Sardegna in occasione della quinta tappa del 2022.

L’alsaziano ha commentato ai media: “E’ stato bello vedere che eravamo competitivi in ​​Portogallo con la Puma, la macchina è stata competitiva sulla ghiaia. Il Safari è qualcosa di molto diverso dal Portogallo, è un evento in cui ho tantissimi ricordi”.

Luca Pellegrini

Foto. Bonora Agency