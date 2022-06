Peugeot Sport guarda a Monza presentando i propri piloti che parteciperanno alla 6h del prossimo luglio, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. I nomi sono stati rivelati nel corso dell’ultimo week-end in occasione della mitica 24h Le Mans 2022.

Paul Di Resta/ Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne si alterneranno a bordo della vettura #93, mentre James Rossiter/ Gustavo Menezes/Loïc Duval sono attesi nel tempio della velocità con l’auto gemella #94.

Olivier Jansonnie, Direttore della tecnica del programma Endurance de Peugeot Sport, ha rilasciato ai media: “Abbiamo analizzato i dati e fatto molti test prima di decidere queste formazioni. Durante la progettazione e lo sviluppo di 9X8 tutti hanno apportato la loro esperienza al programma con un’eccellente spirito di squadra”.

Non ci sono altre informazioni in merito alle restanti prove di una stagione che nella classe regina dovrebbe vedere all’opera cinque auto full-time. La seconda vettura di Glickenhaus Racing dovrebbe infatti militare solo in quel di Le Mans sulla falsariga di quanto accaduto quest’anno.

IMSA, Risi Competizione torna in GTD PRO per la gara del Glen

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship si prepara per riaccogliere Risi Competizione e di conseguenza una Ferrari nella classe GTD PRO per la 6h del Glen. Cresce l’attesa per il terzo atto della Michelin Endurance Cup, corsa che si svolgerà a fine giungo.

We are just a couple of weeks away from Six Hours of The Glen! We are excited to announce that driving #62 in this prestigious race is @DanielSerra29 and @rigondavide 💪 Stay tuned Risi Fans!#risicompetizione #theproofisinthepenzoil #watkinsglen #imsa

📸 @regislefebure pic.twitter.com/CR3OWDI2uP — Risi Competizione (@risicomp) June 10, 2022

Daniel Serra e Davide Rigon si aggiungono all’agguerrito gruppo della principale classe GT3 del North America, pronta a riprendere dopo una lunga pausa. L’ultimo appuntamento è stato infatti disputato in quel di Laguna Seca ad inizio maggio, evento vinto dalla Porsche #9 di Pfaff Motorsports.

GTWC Europe, GPX Racing cerca il bis nelle ‘Ardenne’

GPX Racing torna con Porsche nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in occasione della mitica 24h Spa-Franorchamps, manifestazione che varrà come accaduto negli ultimi anni nell’Intercontinental GT Challenge Powered by AWS.

La compagine araba, a segno nel 2019, schiererà un terzetto di primo profilo con Michael Christensen/Kevin Estre/Richard Lietz, fresco vincitore della 24h Le Mans nella classe GTE PRO con la 911 RSR-19.

Luca Pellegrini