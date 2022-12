Continuano le novità dal panorama delle ruote coperte a pochi giorni dalla ripresa dell’attività agonistica con la Rolex 24 at Daytona e la 12h di Bathurst. Cresce l’attesa per il via di un 2023 da non perdere con tantissime realtà da tenere in considerazione.

IGTC, Triple Eight Race Engineering con Mercedes a Bathurst

Triple Eight Race Engineering ha confermato il proprio impegno con Mercedes nella 12h di Bathurst, opening round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La squadra australiana riceverà il supporto di Maxi Goetz, ex vincitore del DTM che si impegnerà nell’evento australiano insieme all’australiano Broc Feeney ed il neozelandese Shane van Gisbergen

I due protagonisti di Red Bull Ampol Racing per il Supercars Championship tornano sul Mt. Panorama di Bathurst dopo quanto mostrato nella passata stagione. Occhi puntati ovviamente sul già citato SVG, già a segno in questa speciale competizione con i colori di McLaren.

GTWC Europe, JP Motorsport presente in Sprint Cup

JP Motorsport guarda al 2023 confermando doppio impegno nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La realtà polacca gareggerà nuovamente con McLaren, una delle due 720S GT3 sarà iscritta in PRO.

Christian Klien/Dean MacDonald sono attesi nella classe regina, Patryk Krupinski/Norbert Siedler si alterneranno in Bronze Cup. Attendiamo ora di scoprire se JP Motorsport sarà presente anche nell’Endurance Cup dopo aver abbandonato il programma ‘ADAC GT Masters’ in seguito alle recenti modifiche di ADAC.

Altri nomi di spicco per la Rolex 24 at Daytona

Continua ad arricchirsi la griglia di partenza della 61ma edizione della Rolex 24 at Daytona, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. GTP, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD sono attese in pista nel ‘World Center of Racing’ per una competizione da non perdere visto l’avvento delle LMDh.

Oliver Jarvis è pronto per rientrare nel gruppo in LMP2 per la prima sfida del campionato dopo aver vinto il titolo assoluto con Shank Racing nel 2022. L’ex protagonista di Audi Sport militerà con Era Motorsports con Christian Rasmussen, Dwight Merriman e Ryan Dalziel. Menzione d’onore per gli ultimi due volti citati, sconfitti nell’ultimo championship decider da John Farano (Tower Motorsport #8).

Si arricchisce anche lo schieramento in GTD con Winward Racing che continuerà il proprio rapporto con Mercedes. Nuova avventura a tempo pieno per Russell Ward e Philip Ellis, determinati a ben figurare sin dall’opening round in cui riceveranno il supporto di Indy Dontje/Lucas Auer.

Debutto, invece, per Parker Thompson nell’IMSA WTSC con i colori di Vasser Sullivan. Il canadese è atteso al volante della Lexus #12 (GTD) in compagnia di Aaron Telitz /Frankie Montecalvo dopo aver conquistato l’ultima edizione della Porsche Carrera Cup North America Presented by The Cayman Islands.

Rally, M-Sport e Gus Greensmith si salutano

M-Sport e Gus Greensmith hanno concluso il proprio rapporto a meno di un mese dal via del Rally di Monaco, opening round del FIA World Rally Championship. Il pilota britannico, dopo un anno a tempo pieno con la compagine inglese, cambia programma dopo aver perso lo status di titolare a favore dell’estone Ott Tanak e di Pierre Louis Loubet.

Gus, you entered the sport with us 8 years ago, from your first events in an R1 to a Puma Rally1 against the best in the world. It’s a sad day, as today, Gus and M-Sport part ways. This isn’t the end or a goodbye. It’s a sincere and heartfelt thanks. All the best for the future. pic.twitter.com/BIU0lkv6dz — M-Sport (@MSportLtd) December 20, 2022

Il nativo di Manchester potrebbe tornare per alcuni selezionati round con altre realtà, mentre è stata già ufficializzata l’assenza nell’appuntamento del Principato di Sébastien Loeb. L’alsaziano si concentrerà come nel 2022 sulla Dakar, competizione che si svolgerà in Arabia Saudita ad inizio gennaio. Le modifiche in casa M-Sport hanno riguardato anche Adrien Fourmaux, giovane transalpino che è stato relegato in Rally2.

