Iron Dames e Gradient Racing ha presentato la propria formazione per la stagione 2023 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, due interessanti equipaggi che correranno la prossima Rolex 24 at Daytona in classe GTD. Cresce l’attesa per l’accensione dei motori a meno di un mese dalla green flag.

Nuova formazione per Gradient Racing, coppia rosa per il 2023

Katherine Legge e Sheena Monk sono attese al volante in GTD per tutto il campionato IMSA WTSC con un’Acura NSX GT3 Evo22. La prima ritorna nella serie dopo l’esperienza con Porsche ed Hardpoint Racing, mentre la seconda debutterà di fatto con le GT3 dopo aver corso nell’IMSA Michelin Pilot Challenge in GS (GT4).

Il tedesco Mario Farnbacher, vincitore lo scorso anno della classe PRO-Am del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS con Ashton Harrison, sarà della partita nel ‘World Center of Racing, insieme a Marc Miller.

Prima volta per le Iron Dames

Prima volta per le Iron Dames nel ‘World Center of Racing’ e con Lamborghini. Rahel Frey, Michelle Gatting, Doriane Pin e Sarah Bovy sono attese per una nuova sfida, un equipaggio collaudato che lo scorso luglio vinse la 24h di Spa-Francorchamps.

Inizia con un evento di primo profilo la stagione 2023 delle Iron Dames che nel 2022 hanno saputo conquistare anche la 4h di Portimao dell’European Le Mans Series oltre al trionfo nell’evento più significativo del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Iron Lynx all’attacco su più fronti

Non solo ‘Dames’ per Iron Lynx nella 61ma edizione di una delle competizioni agonistiche più importanti della stagione. Il team italiano farà affidamento anche su una seconda Huracan GT3 in classe GTD con Claudio Schiavoni, Rolf Ineichen, Frank Perera e Raffaele Giammaria.

Ricordiamo che il costruttore italiano si presenterà ai nastri di partenza anche in GTD PRO con un equipaggio di primo profilo composto da Andrea Caldarelli. Mirko Bortolotti e Romain Grosjean. Prima volta per il tridente italo-francese, piloti che sono già ufficialmente coinvolti nel programma LMDh che inizierà nel 2024.

Kyle Kirkwood torna in IMSA con Lexus

Kyle Kirkwood torna nell’IMSA WTSC in classe GTD alla prossima Rolex 24 at Daytona. Il nativo dello Stato della Florida gareggerà con Vasser Sullivan Racing (Lexus) a bordo della vettura #12 iscritta alla GT Daytona ‘tradizionale’.

Il nuovo volto di Andretti per la nota categoria americana riservata alle ruote scoperte, vincitore nel 2022 a Belle Isle in GTD, sarà della partita accanto a Aaron Telitz /Frankie Montecalvo/Parker Thompson. Ricordiamo infatti che Lexus correrà anche in GTD PRO con Ben Barnicoat/Jack Hawksworth.

Rally, si avvicina l’inizio della stagione

Si avvicina il via del FIA World Rally Championship. Cresce l’attesa per l’edizione 2023 del tradizionale evento in quel di Monaco, round che lo scorso anno ha premiato il francese Sébastien Loeb. Il transalpino non sarà in grado di difendere il proprio successo, la stella alsaziana ha infatti deciso di rinunciare al round monegasco visto l’impegno alla Dakar.

Da evidenziare la presenza di nove auto al via, tre per ogni brand. Toyota tenterà di confermarsi al vertice, una missione non scontata contro Hyundai che nelle ultime apparizioni ha saputo accorciare le distanze con gli avversari.

Il WRC si prepara per il secondo anno dell’era ibrida, una soluzione che ha visto il commento favorevole da parte della FIA. I valori in campo non sono cambiati rispetto al passato, purtroppo è da evidenziare il mancato interesse da parte di nuovi costruttori a scommettere sul rally. Le nuove regole non hanno portato, come auspicato, ad un interesse da parte di nuovi costruttori che al momento sono concentrati su altre realtà.

Luca Pellegrini