Gli ultimi aggiornamenti dall’IMSA e delle ruote coperte a pochi giorni dalla Petit Le Mans, gara che ha concluso l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021. Occhi puntati ora sulla 9h di Kyalami che il 4 dicembre chiuderà di fatto il calendario.

BMW Motorsport con Rahal in America con un doppio impegno

Come da pronostico il Rahal Letterman Lanigan Racing gestirà nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship le LMDh di BMW, casa che ha scelto Dallara per tornare nella classe regina dell’endurance.

Il marchio bavarese si affida alla formazione statunitense che nel 2021 ha militato in GTLM solo nelle quattro prove di durata della Michelin Endurance Cup. Il binomio ha vinto negli anni in North America nell’IMSA e nell’American Le Mans Series, una collaborazione che dura da oltre 10 anni.

RLL correrà per la prima volta tra i prototipi, un impegno che inizierà nel 2023 parallelamente alla GTD PRO dove verranno schierate due M4 GT3. RLL è la terza squadra a confermare il proprio impegno dopo Vasser Sullivan (Lexus) e Corvette Racing.

Mike Krack, capo di BMW M Motorsport, ha rilasciato ai media: “Il BMW Team RLL è il partner ideale per il nostro progetto LMDh. BMW M Motorsport lavora a stretto contatto con Rahal ed i suoi uomini sin dal 2009. Quando gareggi con una nuova macchina da corsa, è un grande vantaggio avere un organizzazione solida per iniziare il proprio progetto”.

Bobby Rahal, proprietario e boss dell’omonima squadra, ha commentato: “Per me personalmente e professionalmente questo è un sogno che diventa realtà. Poteremo in pista una vettura nuova come la BMW M4 GT3 per debuttare in LMDh. Sono grato di lavorare con BMW M Motorsport”.

IMSA, due nuove coppe per il 2022

IMSA ha annunciato due nuovi riconoscimenti per il 2022 per i piloti ‘Bronze’ che militano in LMP2 e GTD. La Jim Trueman e Bob Akin Cup regaleranno un pass diretto per l’edizione successiva alla 24h di Le Mans nelle rispettive classi (prototipi o GT).

John Doonan, Presidente dell’IMSA, ha commentato in occasione della Petit Le Mans: “Jim Trueman e Bob Akin erano leggende delle corse automobilistiche sportive ed è importante che l’IMSA continui ad onorare queste due figure con questi importanti premi”.

SSR Performance al 2022 con un possibile ingresso nel GT World Challenge

SSR Performance guarda al futuro dopo aver concluso al secondo posto l’edizione 2021 dell’ADAC GT Masters. La formazione tedesca dovrebbe tornare nella serie teutonica, ma non solo.

Una Porsche potrebbe correre a tempo pieno nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, non è chiaro se Endurance o Sprint. Il team teutonico non sembra orientato sul DTM, realtà che di fatto ha scartato dopo aver corso al Nuerburgring lo scorso agosto.

SSR Performance vorrebbe puntare su Laurin Heinrich, pilota tedesco nel vivaio di questa squadra che non ha mai corso in GT3 e che ha firmato nel 2021 il titolo rookie nella Porsche Supercup. Quest’ultimo è stato anche uno dei protagonisti della Porsche Carrera Cup Deutschland, categoria vinta per la seconda volta dall’olandese Larry ten Voorde.

DTM: Grasser Racing con quattro Huracan GT3

Lamborghini raddoppia la propria presenza nel DTM grazie alla presenza di Grasser Racing. La formazione austriaca ha annunciato un programma con quattro Huracan GT3 che si aggiungeranno alle già confermate auto di T3 Motorsport.

Un pilota ufficiale è atteso sulla vettura #63, mentre non ci sono altri dettagli sugli altri protagonisti del DTM 2022. Ricordiamo che Grasser privilegia il DTM all’ADAC GT Masters ed al Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. Dovrebbe restare intatto, invece, il progetto GTD nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Gottfried Grasser, numero uno dell’omonima squadra, ha dichiarato in merito: “Vorrei ringraziare Lamborghini Squadra Corse per il loro incredibile supporto in questo progetto. È un sogno d’infanzia che diventa realtà. Il DTM è una delle serie di corse più emozionanti e popolari al mondo, non vediamo l’ora di correre con quattro auto. La Lamborghini Huracan GT3 Evo ha dimostrato più volte il suo DNA vincente e sicuramente ci fornirà un pacchetto competitivo nel 2022”.

Soddisfazione anche per Giorgio Sanna, capo di Lamborghini Squadra Corse: “Lamborghini Squadra Corse è lieta di ampliare il nostro impegno nel DTM insieme al GRT Grasser Racing Team. Abbiamo raggiunto traguardi molto importanti con la Lamborghini Huracan GT3. Il DTM è una piattaforma di marketing preziosa e una competizione stimolante per noi per andare avanti nel futuro. Abbiamo grandi speranze e non vediamo l’ora di una campagna di successo nel 2022”.

Cambia data la 12h di Bathurst

Cambia data la 12h di Bathurst, primo atto dell’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare la corsa a febbraio per evitare la concomitanza con il FIA World Endurance Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, in pista nel medesimo fine settimana in quel di Sebring.

La più importante competizione endurance australiana si svolgerà nel fine settimana del 25/27 febbraio. La gara a Mt. Panorama torna dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

