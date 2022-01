Ultime notizie dal FIA World Endurance Championship (WEC), NASCAR e FIA World Touring Car Cup (FIA WTCR) a meno di una settimana dalla gara che determinerà la griglia di partenza della Rolex 24 at Daytona, la prima sfida dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

WEC, Inter Europol con Esteban Gutiérrez

L’ex pilota di F1 Esteban Gutiérrez si prepara per una nuova sfida con Inter Europol nel FIA WEC a bordo di un’Oreca 07 Gibson. La squadra polacca ha scelto il messicano per affiancare i confermatissimi Alex Brundle e Kuba Smiechowski.

Sascha Fassbender, team manager della formazione che lo scorso anno ha militato nel WEC e nell’European Le Mans Series, ha affermato alla strampa: “Siamo felici di accogliere Esteban in squadra. Vorrei ringraziare Renger van de Zande che, con Alex e Kuba, ha lavorato duramente l’anno scorso per portarci a questo livello. Non vedo l’ora che inizi la stagione”.

WEC, Kubica, Colombo e Déletraz con PREMA

Robert Kubica sarà presente a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship in LMP2 a bordo dell’inedita Oreca 07 Gibson di PREMA. Il polacco, campione nell’European Le Mans Series 2021 con WRT, ritroverà con la squadra italiana lo svizzero Louis Delétraz. I due si alterneranno al volante con Lorenzo Colombo, protagonista nello scorso anno nella FIA F3.

Rene Rosin, boss di PREMA, ha rilasciato ai media: “La prospettiva di correre nel FIA WEC e alla 24 Ore di Le Mans è incredibilmente eccitante. Sono orgoglioso della quantità di lavoro svolto dal team nel tempo a disposizione e sono estremamente fiducioso che la nostra formazione di piloti sarà all’altezza dell’occasione”.

Jacques Villeneuve proverà a correre la Daytona 500

Jacques Villeneuve proverà a partecipare alla Daytona 500! Il canadese, a bordo della Mustang gestita dal Team Hezeberg, tenterà per la seconda volta in carriera di qualificarsi per la ‘The Great American Race’ che a metà febbraio inaugurerà la stagione della NASCAR Cup Series.

L’ex campione del mondo di F1 ha commentato: “Mi è piaciuto molto essere di nuovo al volante di una NASCAR Next Gen a Daytona questa settimana. È davvero impressionante da guidare. È stato un buon test con il nuovo team, siamo stati a nostro agio e veloci quando eravamo nel gruppo”.

WTCR, Engstler Motorsport con Honda

L’Engstler Motorsport, una delle formazioni più famose e storiche del FIA World Touring Car Championship, ha rivelato due Honda Civic che fino alla passata stagione appartenevano al Münnich Motorsport, principale realtà del marchio giapponese nel Mondiale.

Esteban Guerrieri, Nestor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi continueranno a correre a tempo pieno, ma al momento non conosciamo che squadra porterà in pista i due argentini. Il supporto tecnico e la fornitura dei pezzi di ricambio saranno gestiti come sempre da JAS Motorsport.

