A pochi giorni dal via della 24h del Nuerburgring, continuano le notizie dal mondo delle ruote coperte con degli ottimi segnali dal FIA World Endurance Championship (WEC), pronto a scendere in pista settimana prossima da Portimao.

WEC: verso il Portogallo con la mente a Monza

Il WEC si sposta in Portogallo per il secondo atto stagionale, ma la mente di molti è già nel tempio della velocità dove a luglio si correrà per la prima volta nella storia. La prova italiana sarà oltremodo importante visto che è l’ultima che precede la leggendaria 24h du Mans di fine agosto.

Nell’entry list provvisoria sono ben 38 gli equipaggi presenti, il più alto numero del 2021. Se non consideriamo la 24h francese, la 6h di Monza 2021 potrebbe essere la gara con più iscritti del campionato.

Toyota, Alpine e Glickenhaus sono pronte a rappresentare la classe regina, ma le novità non sono tra le Hypercar. Debuttano infatti in LMP2 a Monza gli americani di Risi Competizione con Ryan Cullen/Oliver Jarvis/Felipe Nasr. Con questa formazione sale a 12 il numero di vetture nella seconda realtà riservata ai prototipi.

Non dovrebbe esserci la Corvette in GTE PRO visti gli impegni in IMSA, mentre sono confermate le due Ferrari e le due Porsche ufficiali. Tra le GTE-Am è da segnalare l’esordio nel Mondiale con due 488 GTE di Rinaldi ed Inception, formazioni iscritte solitamente con Ferrari e McLaren in GT3.

Zak Brown in pista con le GT4

Zak Brown, CEO di McLaren sempre presente in F1 e non solo, ha annunciato che tornerà al volante in pista nel 2021. L’imprenditore inglese guiderà una McLaren dell’United Autosports, squadra che possiede insieme a Richard Dean.

I due proprietari saranno protagonisti del GT4 European Series in occasione del terzo round stagionale di Zandvoort (Olanda), previsto per metà giugno. Per l’occasione la realtà britannica porterà in pista una terza 750S GT4, auto che ha già vinto nel 2021 entrambe le gare di Monza.

Brown e Dean non sono nuovi dell’ambiente. Ricordiamo infatti l’esperienza nel 2011 in coppia alla 24h di Spa-Francorchamps in classe GT3, manifestazione in cui ottennero un’importante 13° posto overall.

Zak Brown ha commentato: “Sono entusiasta di tornare al volante di un’auto da corsa a Zandvoort. Sarà bello tornare alle corse dei giorni nostri, dopo essermi concentrato negli ultimi anni sulle gare storiche. Richard e io non vediamo l’ora di tornare in pista insieme”.

Luca Pellegrini