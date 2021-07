Interessanti novità dalla Porsche Supercup e dal GT World Challenge Europe, campionati che questo fine settimana saranno impegnati in quel di Spielberg ed a Misano Adriatico.

Porsche Supercup: doppia prova a Monza

Cambia ancora il calendario della Mobil 1 Porsche Supercup. La principale categoria monomarca riservata al marchio tedesco ha deciso di cancellare la trasferta di Silverstone. Il quarto round del campionato sarà rimpiazzato con una seconda prova a Monza.

Il tempio della velocità, tradizionale appuntamento di chiusura della categoria, si trasforma in un doubleheader. Quasi sicuramente la race-1 si svolgerà il sabato, mentre la finale si terrà come sempre la domenica prima dell’edizione 2021 del Gran Premio d’Italia di F1.

Audi si prepara per la 24h di Spa

Si avvicina la 24h di Spa-Francorchamps, l’evento più importante del GT World Challenge Europe che questo fine settimana gareggerà in quel di Misano per il terzo appuntamento sprint.

Audi Sport ha annunciato gli equipaggi ufficiali per la prova che si svolgerà dal 31 al 1° di agosto. Saranno quattro le R8 di punta per il marchio tedesco, rappresentate rispettivamente da Attempto Racing, Saintéloc e WRT.

Mattia Drudi / Dennis Marschall / Christopher Mies si alterneranno con la prima squadra, mentre Christopher Haase / Patric Niederhauser / Markus Winkelhock sono stati annunciati sull’Audi del Team Sainteloc. Sono invece due le vetture per WRT. Sulla prima ritroveremo Kelvin van der Linde / Dries Vanthoor / Charles Weerts, iscritti regolarmente al campionato nella classe PRO dell’Endurance Cup.

La squadra di casa si prepara per la 24h con una seconda Audi ufficiale in cui ritroveremo Robin Frijns / Dennis Lind / Nico Müller

Torna nel 2022 la 12h di Abu Dhabi

Oltre alla Porsche Supercup ed al GT World Challenge segnaliamo il nuovo nome dal 2022 per la Gulf 12, prova che in seguito all’emergenza sanitaria si è corsa in Bahrain quest’anno. Driving Force Events, organizzatore della manifestazione, ha annunciato che la gara tornerà ad Abu Dhabi dove vivrà la sua decima edizione.

GT3, GT4 e Lamborghini Supertrofeo saranno ammesse alla competizione che nel 2019 vide il successo di Audi con Dries Vanthoor, Christopher Mies e Rinat Salikhov (Attempto Racing/Audi). I protagonisti si troveranno a gareggiare in una pista completamente rinnovata. Ricordiamo infatti i lavori previsti quest’estate che modificheranno alcuni punti della pista al fine di favorire più sorpassi.

NASCAR: Trackhouse Entertainment Group compra Ganassi

Trackhouse Entertainment Group ha acquistato la sezione NASCAR del Chip Ganassi Racing. Notizia storica dalla famosa categoria statunitense che dal 2022 perde un’importantissima realtà. Il messicano Daniel Suarez è l’attuale pilota della formazione di Nashville che nel prossimo anno amplia di fatto il proprio impegno

Chip Ganassi ha affermato ai microfoni della NASCAR: “Il mio team non era in vendita. Justin è semplicemente venuto da me con una grande offerta e una visione ancora migliore. Come tutti sanno, tengo molto ai miei dipendenti. Vendere a qualcuno come Justin, che fa parte della famiglia CGR, ha reso tutto molto più semplice”.

Luca Pellegrini