Nuove notizie dall’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e dal FIA World Endurance Championship (WEC) dopo la 8h di Indianapolis, prova che si è settimana scorsa non ha mancato di regalarci emozioni.

IMSA, Inception Racing debutta alla Petit Le Mans

Si avvicina la Petit Le Mans, ultima prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. In Georgia tornerà in pista in GTD (GT3) la McLaren con Inception Racing che si appresta a debuttare nella serie con Ollie Millroy/Brendan Iribe/ Ben Barnicoat.

Il team britannico resta negli USA dopo aver gareggiato alla 8h di Indianapolis di settimana scorsa, penultimo atto dell’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.

Bas Leinders, team manager della squadra, ha commentato a ‘SportsCar365’: “Non so nulla dell’IMSA. Avremo tante cose da scoprire, penso che sia sempre una bella sfida entrare in un nuovo campionato. Abbiamo finito Spa 24, speriamo di terminare anche le 10h della Petit Le Mans”.

IMSA: Chip Ganassi Racing con due auto nel 2022

Chip Ganassi Racing ha confermato l’impegno con due auto nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2022. Il neozelandese Earl Bamber, il francese Sebastien Bourdais ed il britannico Alex Lynn raggiungono l’olandese Renger van der Zande, impegnato nel 2021 accanto al danese Kevin Magnussen.

Come risaputo il figlio di Jan non sarà della partita in North America in seguito all’impegno con Peugeot del FIA World Endurance Championship. L’ex pilota di F1 potrebbe tornare per le prove di durata insieme al neozelandese Scott Dixon. Non conosciamo ancora la composizione degli equipaggi che verrà resa nota solo in occasione dei test della Rolex 24 at Daytona.

WEC: cambi di equipaggi in vista del doubleheader arabo

Il polacco Robert Kubica, campione dell’European Le Mans Series con WRT #41 nella classe LMP2, correrà le ultime due prove del FIA World Endurance Championship con High Class Racing al posto del danese Jan Magnussen.

Khaled Al Quibaisi/ Adrien De Leener/Julien Andlauer si apprestano a dare battaglia in Bahrain sulla Porsche #88 del Dempsey – Proton Competition. Il terzetto militerà come sempre in GTE-AM, classe che accoglie anche l’esperta Katherine Legge. Quest’ultima rimpiazza Michelle Gatting sulla Rossa #85 delle Iron Dames (Iron Lynk).

Sophia Floersch e Beitske Visser (Richard Mille Racing Team #1) non avranno accanto Tatiana Calderon nella 6h del Bahrain. Quest’ultima correrà in Super Formula in quel di Suzuka e raggiungerà la tedesca e l’olandese solo in occasione della 8h che chiuderà la stagione.

