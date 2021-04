Continuano ad arrivare novità da FIA WEC ed ELMS, a poche settimane dall’inizio delle competizioni europee. Dopo le emozioni in Australia ed in America anche il Vecchio Continente si prepara ad ospitare il mondo delle ruote coperte. Ricordiamo infatti lo start da Barcellona dell’European Le Mans Series ed il primo atto a Monza del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, gare previste per il 18 giugno.

Nel frattempo occhi puntati sul DTM che sta svolgendo in questi giorni ad Hockenheim (Germaia) i primi test in vista della stagione, che scatterà da Monza a giugno.

Ferrari continua nella GTE almeno fino al 2022

A poco più di un mese dalla prima prova del FIA World Endurance Championship, Ferrari ha ufficializzato l’intenzione di gareggiare ufficialmente nella classe GTE PRO almeno fino al 2022, anno che precederà il ritorno della casa di Maranello nella categoria regina del Mondiale.

Il marchio italiano si prepara a gareggiare in GTE PRO, realtà che oltre alle due 488 GTE ufficiali vedrà al via due Porsche 911 RSR-19. In merito al futuro, il responsabile delle corse automobilistiche Antonello Coletta ha affermato alla stampa: “Siamo impegnati per due anni: 2021 e 2022. Questa è la nostra decisione. Abbiamo molte vetture in GTE-Am che per noi sono molto importanti. Per Ferrari l’endurance è molto importante”.

Coletta lascia intendere che dal 2023 le cose cambieranno visto l’impegno ufficiale nella classe Hypercar:“Il nostro coinvolgimento va bene per quest’anno e per il prossimo, ma dopo vedremo. Ma è normale che in futuro considero le GT solo per i clienti. Il coinvolgimento con il nostro team ufficiale sarà in Hypercar”.

Le Mans: appuntamento sabato 22 agosto alle 16.00

L’Automobile Club De L’Ouest ha reso noto il programma della 24 Heures du Mans, gara che è stata posticipata al week-end del 23 agosto al fine di accogliere regolarmente i tifosi. Il fine della classica maratona francese inizierà mercoledì 18 agosto con le prove libere e la qualifica che determinerà i 24 piloti (6 per classe) che si contenderanno la pole-position nell’hyperpole di giovedì 19.

La sessione che determinerà le prime file delle quattro classi si terrà alle 21.00 e precederà di 30 minuti l’ultima sessione di libere. Dopo il giorno di riposo di venerdì, i protagonisti dell’89^ edizione della 24h du Mans si ripresenteranno in pista warm-up, gli ultimi chilometri prima del via che sarà dato alle 16.00.

ACO conferma l’intenzione di tornare allo storico orario di partenza che negli ultimi anni era stato anticipato di 60 minuti. Ulteriori dettagli saranno forniti a maggio nella speranza che il pubblico possa regolarmente presentarsi, seppur a ranghi ridotti, sul Circuit de la Sarthe per una delle competizioni più prestigiose al mondo.

Il programma della 24 Heures du Mans 2021 (FIA WEC)

Mercoledì 18 agosto

Prove libere 1: 14 – 17

Qualifiche: 19 – 20

Prove libere 2 – 22 – 24

Giovedì 19 agosto

Prove libere 3 – 14 -17

Hyperpole – 21.00 – 21.30

Prove libere 4 – 22 – 24

Sabato 21 agosto

Warm-up – 9.30 – 9.45

24 Heures du Mans – 16.00

ELMS: Porsche all’attacco in GTE

Due piloti ufficiali sono stati annunciati con Proton Competition nella classe GTE dell’European Le Mans Series, realtà che inizierà da Barcellona (Spagna) nel fine settimana del 18 aprile. Lo spettacolo è garantito nella classe GTE, categoria che vede iscritte 1 Aston Martin, 7 Ferrari e due Porsche.

Al volante delle 911 RSR-19 troveremo due nomi noti al mondo dell’endurance: Gimmi Bruni i Richard Lietz. L’italiano e l’austriaco, iscritti in coppia sulla vettura #91 nel FIA World Endurance Championship 2021, saranno a disposizione della formazione tedesca che lo scorso anno ha vinto il campionato dopo una bellissima lotta contro Ferrari.

Bruni si alternerà al volante della #77 con il pilota e padrone Christian Ried e con il neozelandese Janox Evans, campione 2018 della Carrera Cup Australia. Lietz, invece, supporterà l’attore Michael Fassbender, al secondo anno nella serie ed il tedesco Felipe Laser, confermato sulla #88.

Luca Pellegrini