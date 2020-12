DTM ed IMSA annunciano delle importanti novità in vista del 2021. Nel frattempo anche Lamborghini regala sorprese con i nuovi piloti ufficiali: Bortolotti torna nel gruppo dopo la brevissima permanenza in Audi.

Abt, Rosberg e Jenson Team Rocket RJN entrano nel gruppo DTM

Abt Sportsline e Jenson Team Rocket RJN hanno annunciato che parteciperanno alla stagione 2021 del DTM. La prima squadra, storica realtà legata ad Audi, conferma la propria presenza nel DTM. La compagine tedesca prosegue la lunga tradizione nella prestigiosa serie teutonica che dal 2021 subirà un importante cambio regolamentare con l’avvento delle GT3. Abt, in lotta fino all’ultimo atto per il titolo 2020 con lo svizzero Nico Muller, sarà all’opera con due Audi R8 LMS GT3.

Hans-Jürgen Abt, team principal, ha affermato in merito: “Il DTM ha fatto parte di ABT Sportsline per 20 anni e dovrebbe rimanere tale”. Ricordiamo che nella sua lunga storia nella serie, Abt ha vinto per cinque volte il titolo piloti e per tre il trofeo a squadre.

Ad Abt fa eco il Team Rosberg. La formazione che con il tedesco René Rast ha dominato l’ultima annata si prepara a tornare in pista con due Audi R8 LMS. La squadra ha assicurato la propria partecipazione per i prossimi due anni per proseguire la lunghissima e vincente storia nel DTM.

Kimmo Liimatainen, team principal, ha dichiarato: “Per noi era chiaro che avremmo lavorato con la massima priorità per dimostrare le nostre prestazioni nella serie di sprint più professionale al mondo”.

Dopo l’annuncio di GruppeM (Mercedes) e 2 Seas Motorsport (McLaren), il Jenson Team Rocket RJN entra nel gruppo. La formazione dell’ex campione del Mondo di F1 Jenson Button ha annunciato che gareggerà nella categoria tedesca con una McLaren 720S GT3.

L’équipe britannica non ha ancora annunciato il proprio pilota per questa nuova sfida. Ricordiamo che la compagine inglese ha militato lo scorso anno nel British GT Championship dopo aver rinunciato a partecipare al GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Button ha affermato alla stampa: “Ho sempre amato il DTM ed è emozionante vedere la serie evolversi in questo nuovo capitolo con GT3. Stiamo lavorando dietro le quinte per realizzare questo progetto e sono lieto di poter espandere i nostri piani con la McLaren”.

IMSA modifica il proprio calendario

A causa dell’incremento di contagi da Coronavirus nello Stato della California, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha deciso di modificare i propri piani per il prossimo anno. Dopo la notizia della cancellazione della tappa di Fontana della NASCAR, la serie riservata alle GT ed ai prototipi ha posticipato a settembre l’appuntamento di Laguna Seca e la tappa cittadina di Long Beach.

La prima tappa ad ovest del 2021 sarà al WeatherTech Raceway Laguna Seca nel fine settimana del 12 settembre, mentre l’Acura Grand Prix of Long Beach si terrà due settimane dopo ed oltre all’IMSA accoglierà la finale dell’IndyCar Series.

Sono confermati i format degli eventi. La tappa di Laguna Seca durerà 2h e 40 ed accoglierà DPi, LMP2, GTLM e GTD, mentre il secondo round californiano vedrà in scena DPi, GTLM e GTD con la classica prova di 100 minuti. Sorge ora il problema tra i calendari degli altri campionati. L’evento di Long Beach finisce nel medesimo fine settimana della 6h del Fuji del FIA World Endurance Championship, un fatto che potrebbe limitare molti piloti.

John Doonan, presidente dell’IMSA, ha dichiarato in merito: “ll pubblico della West Coast è estremamente prezioso per tutti i nostri clienti. Questo cambiamento necessario offre la migliore opportunità per servire i nostri numerosi fan californiani. Per i nostri team è importante avere entrambe le gare in programma. Siamo grati ai nostri partner di WeatherTech Raceway Laguna Seca e alla Grand Prix Association di Long Beach per la loro flessibilità”.

Dalla NASCAR all’IMSA

Chase Elliott parteciperà all’edizione 2021 della 24h di Daytona, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dopo l’annuncio di Jimmie Jonhson, un nuovo personaggio della NASCAR si unisce al gruppo della prima maratona endurance della stagione. Il #9 dell’Hendrick Motorsport, campione 2020 della Cup Series, correrà con la Cadillac #31 dell’Action Express con Mike Conway, Felipe Nasr e Pipo Derani.

Elliott ha affermato a poco più di un mese dalla prima competizione dell’anno: “La Rolex 24 è un evento unico. È qualcosa di diverso, un aspetto delle corse che non ho mai provato. Ringrazio Action Express per l’opportunità”.

Nuovi equipaggi per la prossima stagione dell’IMSA

JDC-Miller Motorsports ha reso noto il proprio equipaggi per la prossima stagione. Come accaduto nelle ultime competizioni del 2020, la Cadillac #5 vedrà al via un terzetto tutto francese. Loic Duval si alternerà per tutto il campionato con Tristan Vautier, mentre Sebastien Bourdais supporterà la coppia nelle prove endurance.

Wright Motorsports mantiene invariato il proprio equipaggio per la prossima stagione. Una delle tre squadre Porsche nella categoria GTD ha annunciato Patrick Long e Ryan Hardwick per l’intera annata dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Klaus Bachler è stato scelto come quarto uomo a Daytona, mentre Jan Heylen parteciperà alle prove endurance come accaduto lo scorso anno.

Dopo aver reso noto l’impegno alla Rolex 24 del prossimo gennaio, DragonSpeed ha ufficializzato la presenza in LMP2 per tutte e quattro le prove endurance del 2020. Resta limitata a Daytona la presenza della Ferrari di Risi Cometizione nella serie americana. La compagine texanda torna in GTLM con Jules Gounon, James Calado, Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon.

Lamborghini ufficializza i propri alfieri

Lamborghini Squadra Corse a presentato i propri piloti ufficiali per la stagione 2021. Saranno 8 i rappresentanti della casa emiliana che riaccoglie tra le proprie fila Mirko Bortolotti. Il trentino, ufficiale Audi nel 2019, torna con il marchio italiano con cui ha costruito la sua carriera.

L’italiano raggiunge i connazionali Andrea Caldarelli, Marco Mapelli, Giacomo Altoè e Giovanni Venturini, tutti confermati dopo le ottime performance dello scorso anno. Esce dal programma ufficiale Dennis Lind, in scena nel British GT con Barwell nel 2021 ed il britannico Phil Keen, mentre viene promosso Sandy Mitchell.

Quest’ultimo, pilota inglese che lo scorso anno ha vinto con Barwell Motorsport il British GT Championship, è stato nominato insieme al francese Franck Perera ed allo spagnolo Albert Costa.

Orange 1 FFF Racing Team, Emil Frey Racing, Barwell Motorsport, Imperiale Racing e Grasser Racing Team sono le formazioni che dovrebbero gareggiare in Europa. T3 Motorsport ha confermato negli scorsi giorni la partecipazione all’ADAC GT Masters con due Huracan GT3.

Luca Pellegrini