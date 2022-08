Continuano le novità dal mondo delle ruote coperte con il calendario 2023 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (WTSC). Aggiornamenti anche dal FIA World Endurance Championship per la 6h del Fuji e dalla NASCAR che tra meno di due settimane effettuerà la sua tradizionale manifestazione nel cuore dell’estate nel ‘Glen’.

IMSA, presentato il calendario 2023

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha annunciato in occasione del round di Road America il proprio calendario per la prossima stagione. Sono state tolte di scena la sfida cittadina di Detroit e la tappa di Mid-Ohio, evento rimpiazzato con una manifestazione all’Indianapolis Motor Speedway.

La Rolex 24 at Daytona aprirà una 2023 che comprenderà anche la Sebring 12h, Long Beach, la 6h del Glen, Mosport, Laguna Seca, VIR, Lime Rock Park, Petit Le Mans (Road Atlanta) e Road America. Di seguito l’intero calendario, come accaduto negli ultimi anni non tutte le classi gareggiano contemporaneamente a tutte le corse.

Rolex 24 at Daytona – 26/29 gennaio Sebring 12h – 15/18 marzo Long Beach – 14/15 aprile (GTP/GTD PRO/GTD) WeatherTech Raceway Laguna Seca – 12/14 maggio (GTP/LMP2 /GTD PRO/GTD) 6h Glen – 23/25 giugno CTMP – 7/9 luglio (GTP/LMP3/GTD PRO/GTD) Lime Rock Park – 21/22 luglio (GTD PRO/GTD) Road America – 4/6 agosto VIRginia International Raceway – 25/27 agosto – (GTD PRO/GTD) Indianapolis Motor Speedway – 15/17 settembre Petit Le Mans – 11/14 ottobre

The moment you've been waiting for; the 2023 IMSA WeatherTech Sportscar Championship and Michelin Pilot Challenge Schedules. #IMSA | @MichelinRaceUSA pic.twitter.com/7N7FYXPaEN — #IMSA (@IMSA) August 5, 2022

NASCAR, Mike Rockenfeller in pista nel Glen con Spire

Mike Rockenfeller correrà con Spire Motorsport la tappa di Watkins Glen della NASCAR Cup Series. Il tedesco, ex vincitore della 24h Le Mans e del DTM, correrà tra due fine settimana in un week-end che si prospetta oltremodo interessante.

Il portacolori di Action Express per l’IMSA WTSC nelle tappe della Michelin Endurance Cup ha riportato ai media: “Da quando ho iniziato la mia carriera di pilota professionista ho sempre tenuto d’occhio la NASCAR. Il mio apprezzamento verso la serie è cresciuto dopo aver corso accanto ad una leggenda come Jimmie Johnson”.

🚨BIG NEWS🚨

Watch out there's a new kid in town…👀

Mike Rockenfeller will drive the No. 77 @NationsGuard Chevrolet Camaro @WGI! pic.twitter.com/ED3S2vJUB6 — Spire Motorsports (@SpireMotorsport) August 9, 2022

WEC, tre assenze al Fuji per il DTM

Ci saranno tre assenze al Fuji tra i piloti che solitamente militano full-time nel FIA World Endurance Championship. Rene Rast, Nico Mueller e Nick Cassidy hanno infatti deciso di militare nel DTM e non nel Mondiale che dopo due anni torna finalmente in Asia nella casa delle Toyota.

I primi due avrebbero dovuto correre con WRT in LMP2, mentre il terzo è solitamente in pista con Ferrari (AF Corse #54) nella classe GTE-Am. Non ci sono al momento delle novità in merito agli ipotetici sostituti di questi protagonisti.

Luca Pellegrini