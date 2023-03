Continua a formarsi la griglia di partenza del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe), mentre Luca Engstler è stato confermato nel DTM. Il tedesco è atteso al debutto nella nota con Audi Sport, l’opening round sarà a maggio da Oschersleben.

GTWC Europe, Drudi presente con Tresor Orange 1

Mattia Drudi correrà tutti gli eventi del GTWC Europe 2023. Il portacolori di Audi Sport condividerà l’auto in tutte e dieci le competizioni con l’elvetico Ricardo Feller, ex vincitore dell’ADAC GT Masters che parallelamente militerà nel DTM. La coppia in questione condividerà l’abitacolo con il tedesco Dennis Marschall a bordo dell’Audi R8 #40, modello che verrà gestito tecnicamente da Attempto Racing GmbH.

Il team principal Ferdinando Geri ha dichiarato in una nota: “Siamo lieti di annunciare la partnership con Orange1 Holding per il 2023. Grazie all’esperienza di Attempto Racing GmbH nella gestione della vettura e al grande talento di tutti e tre i piloti, sono sicuro che otterremo grandi risultati”.

VSR all’attacco della Sprint Cup con Pepper/Perera

Jordan Pepper e Frank Perera rappresenteranno Lamborghini e VSR (Vincenzo Sospiri Racing) nel GTWC Europe Sprint Cup 2023, categoria che si aprirà ufficialmente in Inghilterra a Brands Hatch a metà maggio.

Il sudafricano ed il francese militeranno in PRO, mentre per VSR ritroveremo altre due auto in Silver Cup. Il nipponico Yuki Nemoto ed l’elvetico Rolf Ineichen sono attesi a bordo della prima auto, mentre sulla seconda Lamborghini Huracan GT3 EVO sono attesi il belga Baptiste Moulin e lo scandinavo Marcus Paverud

DTM, la famiglia Engstler si unisce al gruppo

La famiglia Engstler si unisce al gruppo. Il giovane Luca, protagonista assoluto negli ultimi anni delle categorie turismo, è atteso al debutto nel DTM con il LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport per tutti gli appuntamenti del campionato.

Franz Engstler, proprietario dell’omonima squadra e padre dell’ex campione dell’ADAC TCR, ha riportato in una nota: “Sono orgoglioso che dopo 30 anni il nome Engstler sia tornato nel DTM come squadra e pilota. Sono estremamente felice per Luca, abile a diventare una delle serie di corse più alte e impegnative del mondo”.

24h Nurburgring, Cairoli presente con Rutronik

Matteo Cairoli torna al Nurburgring con il Team Rutronik. Il comasco, vincitore dell’importante evento tedesco nel 2021 con una Porsche schierata dal team Manthey, condividerà l’abitacolo a maggio nell’Inferno Verde con il francese Julien Andlauer, il tedesco Tobias Müller ed il norvegese Dennis Olsen.

Klaus Graf, direttore sportivo, della squadra tedesca, ha commentato: “La gara di 24 ore al Nürburgring è uno dei momenti salienti del nostro calendario. La preparazione sarà molto intensa, poiché c’è molto da imparare nelle tre sfide a disposizione sul Nordschleife. Il nostro quartetto di piloti molto omogeneo ci darà molto supporto in questo compito”.

Doppio impegno per Rutronik che parteciperà in classe PRO anche al GTWC Europe Endurance Cup, campionato che inizierà ad aprile da Monza. Olsen sarà della partita su più fronti, lo scandinavo dividerà il volante con Thomas Preining e Laurin Heinrich.

