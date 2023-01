Si avvicina il via della NASCAR Cup Series, mentre in Medio Oriente è ufficialmente iniziata la stagione agonistica con un’interessantissima 24h di Dubai valida per la 24H Series. Il panorama delle ruote coperte guarda ora alla Rolex 24, evento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che commenteremo da settimana prossima.

Kevin Harvick si ritira al termine del 2023

La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente abbiamo una conferma ufficiale. Kevin Harvick si appresta per disputare l’ultima stagione nella NASCAR Cup Series, il #4 dello Stewart-Haas Racing è pronto per mettere un punto alla propria carriera dopo oltre 20 anni d’azione.

Il 47enne californiano, 60 volte a segno nella Cup Series, vanta nella propria bacheca anche un titolo (2014) ed un’affermazione nella mitica Daytona 500 (2007). L’ex portacolori del RCR ha segnato la storia della categoria, volto di Ford negli ultimi anni.

Il 47enne nativo di Bakersfield ha commentato in una nota: “Non vedo l’ora di essere ancora in pista, non c’è cosa più bella al mondo che correre. Sapevo che sarebbe arrivato un giorno in cui avrei dovuto prendere una decisione. Non è stato semplice capire il momento giusto per smettere”.

.@KevinHarvick is #4EVER grateful for his team, competitors, partners, and family through the years. But he wants to make one thing clear: there are still trophies to win. pic.twitter.com/XyRYCwy6uY — Stewart-Haas Racing (@StewartHaasRcng) January 13, 2023

Kyle Larson punta alla indy500

Kyle Larson correrà la 500 Miglia di Indianapolis 2024. L’americano si appresta per il debutto in IndyCar Series, una competizione che disputerà poche ore prima di recarsi al Charlotte Motor Speedway per la tradizionale Coca-Cola 600 valida per la NASCAR Cup Series.

Il campione 2021, #5 di Hendrick Motorsports, militerà a bordo di una delle quattro monoposto schierate da Arrows McLaren. Il 30enne nativo di Elk Grove diventa il quinto di sempre a provare a disputare entrambi gli eventi che si tengono nel week-end del ‘Memorial Day’.

L’ex vincitore della Rolex 24 at Daytona raggiunge Tony Stewart, Robby Gordon, John Andretti e Kurt Busch, protagonisti in passato di questo caratteristico doubleheader tra Indiana (Indianapolis) e North Carolina (Charlotte).

Il portacolori di Chevy ha dichiarato in merito: “Sono molto contento per questa opportunità. Competere nella 500 Miglia di Indianapolis è un sogno che si avvera, qualcosa che volevo fare da molto tempo. Farlo con la McLaren e soprattutto con Mr. Hendrick è qualcosa di speciale. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, non vedo l’ora di partecipare alle due gare”.

Cadillac scommette sul ‘blu’

Cadillac Racing ha presentato le proprie livree per la Rolex 24 at Daytona e per il FIA World Endurance Championship. In particolare è da evidenziare il ‘blu’ presente sull’auto #02/#2, LMDh destinata a Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook che parteciperà ad almeno un evento di entrambe le categorie.

Renger van der Zande/ Sébastien Bourdais/Scott Dixon (Cadillac Racing #01) e Pipo Derani/Alexander Sims /Jack Aitken (Whelen Engineering Racing #31) sono le altre Cadillac V-LMDh presenti nel ‘World Center of Racing’, rispettivamente con una livrea ‘gialla’ e ‘rossa’.

The future is here 🚀 Introducing the liveries for the all-new @cadillacvseries V-LMDh race cars. Follow along as they make their competition debut at @daytona next week!#BeIconic #CadillacRacing pic.twitter.com/XAa8o1MjmY — Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) January 12, 2023

WEC, Lilou Wadoux si unisce a Ferrari

Lilou Wadoux si unisce a Ferrari per la stagione 2023. L’atleta francese, presente lo scorso anno nel Mondiale Endurance in LMP2 con Richard Mille Racing, è stata annunciata dalla compagine italiana per la prossima annata agonistica.

La 21enne correrà a bordo della 488 GT3 #83 di AF Corse nella categoria PRO-Am del FIA World Endurance Championship in compagnia dell’argentino. Non ci sono al momento delle informazioni in merito al terzo elemento dell’equipaggio.

La nativa di Amiens ha commentato in una nota: “Sono entusiasta e incredibilmente orgogliosa di entrare a far parte della famiglia Ferrari. Diventare un pilota ufficiale è un sogno che si avvera e comporta grandi responsabilità. Tuttavia, il duro lavoro paga sempre e farò del mio meglio per ripagare le persone che hanno creduto in me fin dall’inizio. Questa nuova posizione è un passo importante nella mia giovane carriera, ma sono pronta a dare il massimo e rappresentare uno dei marchi più famosi al mondo”.

Luca Pellegrini