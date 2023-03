Ferrari conferma il proprio impegno nel DTM 2023, campionato che inizierà a maggio da Oscherleben. La Rossa torna nella serie tedesca dopo due anni con AF Corse, la squadra di Amato Ferrari lascia spazio ad Emil Frey Racing che si appresta al debutto nella categoria con due nuove 296 GT3.

Prima volta per Emil Frey con Ferrari nel DTM

Debutto tutto da seguire nel DTM per Emil Frey Racing e per Ferrari. La Rossa rimpiazza Lamborghini, l’équipe elvetica cambia il proprio programma con un doppio impegno tra la categoria teutonica ed il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Il 18enne olandese Thierry Vermeulen è atteso all’esordio dopo una anno nell’ADAC GT Masters, una situazione simile al britannico Jack Aitken. L’ex pilota di F1 è atteso parallelamente anche tra i prototipi con Cadillac, ricordiamo infatti la partecipazione con Action Express #31 a tutti i round della Michelin Endurance Cup.

⚡️ANNOUNCEMENT⚡️@DTM with @emilfreyracing in the #14 @FerrariRaces. You may lose your 💩 Super excited to keep racing GT3 at the top, top level, having a car to myself again will feel strange… pic.twitter.com/xyuyvh9Lun — Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) February 24, 2023

Porsche con sei auto nel DTM

Porsche ha svelato i piloti che parteciperanno al DTM 2023 con le proprie tre squadre clienti: KÜS Team Bernhard, EMA Manthey e Toksport WRT. L’impegno sarà doppio rispetto alla passata stagione per il costruttore di Stoccarda che lo scorso anno si contese il titolo fino alla fine con l’austriaco Thomas Preining.

Quest’ultimo sarà in scena, ma non con la formazione di Timo Bernhard. Quest’ultimo è stato infatti annunciato con EMA Manthey accanto al danese Dennis Olsen, presente nel 2022 con SSR Performace che è alleata con Lamborghini.

KÜS ha deciso dunque di puntare sui giovani con Ayhancan Güven e Laurin Heinrich, turco e tedesco che negli ultimi anni si sono distinti nelle varie Carrera Cup e nella Porsche Mobil 1 Supercup.

Il primo, precedentemente a segno nella Carrera Cup France, è atteso al secondo anno in GT3 dopo aver corso con Team Joos Sportwagentechnik nel GT Masters, mentre il secondo non ha mai corso con una GT3. Il campione in carica della Carrera Cup Deuschland, scelto dal costruttore teutonico come ‘Junior Driver’ al termine del 2021, è atteso full-time ad un passo importante della propria carriera agonistica.

KÜS Team Bernhard joins the @DTM in 2023!



With two brand new 992 GT3 R and two new drivers we are going to fight for the #DTM championship 2023! Welcome to our Team75-family @AyhancanGuven #24 and @laurinheinrich_ #75! Hands up 🙌 if you’re excited to see us racing together! pic.twitter.com/mJ3AHasEfS — TEAM 75 Bernhard (@team75bernhard) February 24, 2023

Ultimi, ma non meno importanti, sono Christian Engelhart e Tim Heinemann. Il primo ha vinto nel 2020 l’ADAC GT Masters, mentre il secondo ha primeggiato in due delle tre edizioni del DTM Trophy (2020-2022). L’ex sim-driver approda tra i grandi con Toksport WRT, nota realtà del mondo dei rally che debutta nel DTM dopo aver corso con Porsche nell’ultima 9h di Kyalami e con Mercedes nell’edizione 2021 del GT Masters.

ABT, K. van der Linde e Feller con Audi

Audi ed ABT hanno confermato la propria squadra per il DTM 2023. Il sudafricano Kelvin van der Linde e l’elvetico Ricardo Feller torneranno della partita rappresentando nuovamente Audi Sport che per la prima volta dopo anni non ritroverà il Team Rosberg.

Particolare quanto accaduto per il fratello di Sheldon van der Linde, confermato con Audi ed ABT nonostante l’assenza da qualche settimana dello status di ufficiale. Non conosciamo al momento gli altri programma dell’africano che nel 2023 ha debuttato anche in Formula E in sostituzione dell’olandese Robin Frijns.

Luca Pellegrini