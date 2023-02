Non mancano le novità dal mondo delle ruote coperte questa settimana a partire dall’annuncio dei piloti Audi Sport per la stagione 2023. La casa tedesca, nel frattempo, si prepara per la 9h di Kyalami, secondo atto dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli che si svolgerà questo fine settimana.

Audi Sport 2023: out van der Linde e Berthon

Audi Sport ha svelato i piloti per la prossima stagione agonistica. Non mancano le sorprese nell’elenco a partire dall’uscita di scena del sudafricano Kelvin van der Linde e del francese Nathanaël Berthon. Il primo, vincitore lo scorso anno della 24h del Nuerburgring ed assoluto protagonista del DTM, si prepara per nuove sfide, mentre il secondo lascia il brand teutonico dopo aver partecipato con Comtoyou al FIA World Touring Car Cup.

Il transalpino Simon Gachet e l’austriaco Max Hofer raggiungono il gruppo insieme ai confermati Mattia Drudi, Luca Engstler, Ricardo Feller, Christopher Haase, Pierre Kaffer, Gilles Magnus, Dennis Marschall, Patric Niederhauser, Christopher Mies, Frank Stippler, Frederic Vervisch e Markus Winkelhock.

Continua un periodo abbastanza complesso per Audi Sport, squadra che in pochi mesi ha perso molti dei suoi attori principali. Ricordiamo infatti l’uscita verso BMW Motorsport per René Rast, Dries Vanthoor e Charles Weerts oltre all’addio di Nico Muller per l’impegno con Peugeot Sport nel FIA World Endurance Championship.

DTM, il Team Rosberg non si schiererà con Audi Sport

Audi Sport ha confermato i propri alfieri per la prossima stagione agonistica, il Team Rosberg ha annunciato che non correrà nella prossima edizione del DTM. Dopo oltre 10 anni di successi nella serie arriva una clamorosa notizia da parte della compagine teutonica che lo scorso anno corse con l’elvetico Nico Mueller e l’americano Dev Grove.

Il Team Principal Kimmo Liimatainen ha affermato in merito in una nota: “Non vogliamo solo partecipare, vogliamo vincere gare e titoli. Questa è e rimane la nostra ambizione. Per questo è necessario un supporto che purtroppo non siamo stati in grado di generare entro la scadenza della registrazione all’inizio di febbraio“.

DTM, Bortolotti torna della partita con SSR

Mirko Bortolotti tenterà di conquistare il DTM 2023 dopo l’ottima stagione disputata nel 2022. Il trentino, oltre al programma con PREMA nel FIA World Endurance Championship in LMP2, verrà schierato da SSR Perfomance nella nota categoria tedesca riservata alle GT3.

La formazione bavarese, dopo un anno con Porsche in compagnia di Dennis Olsen e Laurens Vanthoor, proporrà il nostro connazionale insieme al francese Frank Perera ed Alessio Deledda. Il primo ha debuttato a Norimberga lo scorso anno, mentre l’italiano si prepara per la seconda annata full-time nel DTM dopo una stagione difficile.

Mercedes AMG con tanti giovani al via, assente Goetz

Mercedes ha svelato gli equipaggi per il DTM 2023. Da rimarcare l’assenza di Maxi Goetz, campione 2021 che non tornerà più nel gruppo dopo una stagione in cui non è riuscito a fare la differenza. Winward scommetterà ancora sull’austriaco Lucas Auer, secondo classificato nell’ultima edizione della serie alle spalle della BWM #31 di Schubert Motorsport con il sudafricano Sheldon van der Linde.

Sulla seconda AMG ritroveremo il tedesco David Schumacher, figlio di Ralph che tenta di riscattarsi dopo un 2022 oltremodo complicato. Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT #4), Maro Engel (Mercedes-AMG Team Landgraf #48) torneranno nel ‘Deutsche Tourenwagen Masters ‘ che vedrà il debutto di Jusuf Owega, tedesco atteso a bordo della seconda AMG del Team Landgraf. Ultimo, ma non meno importante, è l’indiano Arjun Maini, confermato con Haupt Racing Team.

FIA WEC, conferme per WRT

WRT ha deciso di non modificare la propria squadra per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. Sean Gelael, annunciato nelle scorse settimane a bordo della vettura #31, si dividerà ancora una volta con Ferdinand Habsburg e Robin Frijns.

L’austriaco e l’olandese rientrano nella serie con il chiaro intento di riportare la squadra di Vincent Vosse sul gradino più alto del podio. Per l’équipe belga sarà una nuova importantissima annata in attesa di un impegno full-time con BMW nella top class del Mondiale e della mitica 24h Le Mans.

FIA WEC, Frederick Lubin debutta tra i prototipi

Frederick Lubin debutta nel FIA WEC 2023 dopo aver corso con le monoposto in Euroformula Open. Il 18enne inglese raggiunge United Autosports e la vettura #22 che come accaduto negli ultimi anni rivedrà Filipe Albuquerque e Phill Hanson.

Il tridente raggiunge i già confermati Tom Blomqvist, Oliver Jarvis e Josh Pierson. L’equipaggio dell’Oreca #22 e la gemella #23 subiranno delle modifiche per i round di Portimao e Monza vista la concomitanza di Blomqvist ed Albuqurque, presenti nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Acura.

FIA WRC, Grecia resta nel calendario. La Lettonia si aggiunge

La Grecia e la Lettonia avranno sicuramente un posto nel calendario 2024 del FIA World Rally Championship. Per la prima manifestazione si tratta di una gradita conferma almeno fino al 2025, mentre per la seconda debutterà dopo alcuni stagioni riservate alla serie continentale.

Il Mondiale, nel frattempo, si prepara per spostarsi in Messico per la terza sfida dell’anno dopo l’emozionante prova in Svezia. Ricordiamo che Ford guida al momento la graduatoria assoluta, M-Sport primeggia con l’estone Ott Tanak che ha saputo cogliere il 18mo acuto in carriera.

