Continuano le informazioni dal mondo delle ruote coperte da Cadillac ed Acura in vista del debutto in LMDh a pochi giorni dall’edizione 2022 della 24h di Spa-Francorchamps, competizione regina del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Acura ARX-06, i primi giri a Magny-Cours

Primi giri a Magny-Cours per la nuova ARX-06, il prototipo che Acura utilizzerà dalla prossima stagione nella classe regina dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La pista francese ha accolto l’inedito prototipo che verrà gestito da Shank Racing e da WTR. Ricordiamo che la LMDh in questione dovrebbe correre nella prossima annata solo in North America in vista di un possibile impegno anche nel ‘Vecchio Continente’ dal 2024.

Precision Crafted Peformance. Track testing of the @Acura ARX-06 continued over the weekend at Magny-Cours. Another massive team effort from everyone at HPD and @Oreca – Thank You!#AcuraMotorsports pic.twitter.com/lVC00ulh6X — HPD-North American Motorsport (@HondaRacing_HPD) July 19, 2022

Cadillac, test Sebring in vista del 2023

Insieme a Porsche Motorsport, Cadillac Racing ha portato al debutto il proprio prototipo che dal 2023 militerà nella classe regina dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e del FIA World Endurance Championship.

Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Earl Bamber ed Alex Lynn hanno girato a Sebring, alcuni giorni d’azione che hanno regalato delle buone sensazioni agli americani. Ricordiamo che i piloti citati militano regolarmente nell’IMSA WTSC, categoria che riprenderà nel primo week-end di agosto con il tradizionale round di Road America.

WEC, Albuquerque/Hanson ancora insieme

Phil Hanson e Filipe Albuquerque sono stati confermati con United Autosports per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. Il britannico ed il portoghese militeranno nuovamente in LMP2 sulla falsariga di quanto sta accadendo durante questa stagione.

Il 23enne inglese ed il 37enne nativo di Coimbra hanno vinto insieme nel 2020 l’European Le Mans Series, il FIA World Endurance Championship (LMP2) e la 24h Le Mans. Ricordiamo che attualmente solo Hanson corre anche nella categoria europea visto l’impegno di Albuquerque nell’IMSA WTSC con WTR (Acura #10).

NASCAR, Daniil Kvyat debutta in Cup Series

L’ex pilota di F1 Daniil Kvyat sarà presente in quel di Indianapolis RC questo fine settimana nella NASCAR Cup Series. Il russo debutta nella principale categoria statunitense riservata alle stock car con una delle auto del Team Hezeberg.

La compagine che a febbraio aveva accolto anche il canadese Jacques Villeneuve dividerà il box con l’olandese Loris Hezemans, campione in carica della NASCAR europea che ha esordito nella Cup Series durante il week-end del COTA di marzo.

Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo