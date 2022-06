Arrivano i primi clienti per la nuova Porsche 963, auto che riporterà il marchio di Stoccarda nella classe regina dei prototipi a partire dall’anno prossimo tra IMSA WeatherTech SportsCar Championship e FIA World Endurance Championship.

Cresce l’attesa per vedere in azione il nuovo gioiello della casa teutonica che ha presentato al pubblico l’intero programma ufficiale in quel di Goodwood meno di una settimana fa. Porsche e Penske si preparano a fare sul serio, mentre ci sono già due clienti che sicuramente vedremo in azione a partire dalla prossima stagione.

JOTA Sport e JDC Miller MotorSports sono stati annunciati come primi clienti di Porsche. La prima squadra, presente nel FIA WEC in LMP2, ha recentemente vinto la 24h Le Mans e si appresta a tornare nella classe regina con una LMDh, mentre la seconda formazione gareggerà in IMSA a tempo pieno.

Cambio casacca importante per quest’ultima squadra che attualmente gareggia con Cadillac. Ricordiamo che il marchio di General Motors sarà uno dei rivali di Porsche Motorsport con una LMDh che verrà realizzata insieme a Dallara.

BREAKING from Goodwood: @JotaSport has sealed a deal with @Porsche to race the Porsche 963 in next year’s World Endurance Championship. #WEC #FOS @PorscheRaces pic.twitter.com/BgFBMgSr4R

Anche nel 2022 dovremo rinunciare alla FIA F3 ed alla FIA GT World Cup oltre al round di Macau del FIA World Touring Car Cup. La Federazione Internazionale ha deciso di cambiare nuovamente i propri orizzonti dopo aver provato in tutti i modi a riproporre uno dei fine settimana più importanti dell’anno.

Da evidenziare la delicata situazione che sta vivendo il FIA WTCR che per il terzo anno consecutivo ha annullato tutte le gare originariamente previste in Asia. Il Medio Oriente e l’America restano degli orizzonti che potrebbero essere esplorati dal Mondiale turismo che questo week-end riproporrà il round cittadino di Vila Real.

Seb Priaulx ha annunciato che correrà la 24h di Spa-Francorchamps, gara regina del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup che si terrà a fine luglio. Il figlio di Andy Priaulx gareggerà a bordo della McLaren #7 di Inception Racing in Gold Cup accanto a Brendan Iribe, Ollie Millroy e Frederik Schandorff.

Debutto nella serie di SRO per il campione 2021 della Porsche Carrera Cup North America Presented by the Cayman Islands, presente full-time nel FIA World Endurance Championship 2022 con il Dempsey Proton Competition #77.

🚨 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨@SebPriaulx will join Inception Racing for the TotalEnergies 24 Hours of Spa on loan from Multimatic

The Brit will line-up alongside Brendan Iribe, Ollie Millroy and Frederik Schandorff for @GTWorldChEu’s marquee event. #FanatecGT #GTWorldChEu #InceptionRacing pic.twitter.com/uHaiM1kT7I

— Optimum Motorsport (@OptimumMSport) June 27, 2022