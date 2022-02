Continuano le novità dal mondo dal FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e dal DTM alla vigilia della Daytona 500, competizione che questo fine settimana aprirà la NASCAR Cup Series. Il ‘World Center of Racing’ torna protagonista a meno di un mese dall’indicabile Rolex 24 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

WEC: Daniil Kvyat con G-Drive

Daniil Kvyat è l’ultimo pilota in ordine cronologico a passare dal mondo delle monoposto alle ruote coperte. Il russo parteciperà a tempo pieno al Mondiale Endurance, categoria che scatterà il prossimo marzo dall’impianto di Sebring. Accanto a lui ci saranno l’australiano James Allen ed all’austriaco Rene Binder.

Il 27enne nativo di Ufa ha dichiarato alla stampa come riporta il portale della serie: “Sono felice di unirmi a G-Drive Racing. Le gare di resistenza mi hanno sempre affascinato insieme alla possibilità di gareggiare nella leggendaria 24 ore di Le Mans. Correre li è il sogno di ogni pilota, ma prima non vedo l’ora che arrivi la prima gara di Sebring. Queste prove sono una nuova sfida per me”.

DTM: Mercedes presenta i propri piloti ufficiali, Attempto debutta con Zug

Mercedes ha presentato i piloti che gareggeranno a tempo pieno nel DTM 2022. La casa di Stoccarda conferma sette auto, pronte a dare battaglia in una categoria che continua a crescere dopo lo storico passaggio alle GT3 dello scorso anno.

WINWARD Racing ha confermato la partecipazione di Lucas Auer e di Maximilian Götz, campione in carica che lo scorso anno ha gareggiato con i colori di HRT. Quest’ultima realtà tornerà sulla griglia di partenza con Luca Stolz ed Arjun Maini, mentre non mancano le novità con GruppeM Racing.

La squadra asiatica saluta Daniel Juncadella che lascia spazio a Maro Engel ed a Mikaël Grenier, nuovo volto ufficiale della casa teutonica che non avrà più al via GetSpeed, team che ha deciso di concentrarsi sul Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Occhi puntati anche su Audi che presenta ai nastri di partenza il giovane Marius Zug, protagonista lo scorso anno in ELMS con Inter Europol e con BMW nell’ACI GT. Quest’ultimo militerà full-time con la casa dei Quattro Anelli e con Attempto Racing, formazione che non ha corso nel 2021.

Bortolotti in pista con Grasser

Come da pronostico Grasser Racing ha reso noto la presenza nel DTM 2022 di Mirko Bortolotti. Il pilota ufficiale di Lamborghini, al via come wild-card nella competizione olandese di Assen, è atteso full-time a bordo di una delle quattro Huracan presenti nell’entry list della stagione che ci apprestiamo a vivere.

Oltre al trentino vi saranno l’austriaco Clemens Schmid, l’elvetico Rolf Ineichen ed il nostro Alessio Deleddda. L’ex protagonista di FIA F2 è atteso al debutto con le ruote coperte sulla falsariga di quanto fatto lo scorso anno da Liam Lawson con AF Corse (Ferrari).

Eng ritorna con BMW, Wittmann alla caccia del terzo titolo

Schubert Motorsport e Walkenhorst Motorsport rappresenteranno BMW Motorsport nel DTM. Le due formazioni teutoniche gareggeranno full-time con tre piloti ufficiali. La prima squadra si appresta a debuttare con Sheldon van der Linde e Philipp Eng che torna nel gruppo dopo una stagione d’assenza.

Arrivano conferme, invece, per Walkenhorst che dopo il 2021 torna in scena con Marco Wittmann. Il tedesco insegue il terzo titolo nella categoria, una missione per nulla scontata visto l’incredibile entry list per la stagione che ci apprestiamo a vivere. Il quarto uomo con la nuova M4 GT3 sarà il belga Esteban Muth che debutta con il brand bavarese dopo aver militato con Lamborghini (T3 Motorsport).

Rockenfeller al posto di Bourdais con Vector Sport a Sebring

Vector Sport non potrà fare affidamento su Sébastien Bourdais in occasione della 1000 Miles of Sebring 2022. La sfida nello Stato della Florida del Mondiale vedrà in azione per la squadra britannica il tedesco Mike Rockenfeller visti gli impegni del transalpino con Chip Ganassi nell’IMSA WeartherTech SportsCar Championship.

Gary Holland, Team Principal di Vector Sport, ha commentato in merito: “Sapevamo fin dall’inizio che Seb non sarebbe stato con noi a Sebring, ma non potevamo avere un sostituto migliore di Mike. La sua esperienza a Sebring sarà estremamente importante per Nico e Ryan”.

