Nel week-end della Rolex 24 arrivano delle notizie da Ford che ha deciso di tornare nel mondo delle corse con una nuova Mustang GT3, pronta a dare battaglia nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024 nella classe GTD PRO.

Un’inedita Ford GT3 è pronta per debuttare in tutto il North America, un’auto sviluppata da Ford Performance in collaborazione con Multimatic Motorsports. Il binomio ha già collaborato insieme con la recente Ford GT che vinse, tra l’altro, a Le Mans in GTE PRO nel 2016

Ford Mustang GT3: un nuovo volto in griglia dal 2024

Gli americani si apprestano a lottare su più fronti, l‘intento potrebbe essere quello di correre anche nel FIA World Endurance Championship che proprio dal 2024 accetterà le GT3. Ford insegue Corvette dal 2024 porterà in pista un’inedita GT3 dopo aver appositamente modificato la propria C8 R GTE/GTLM per correre nell’IMSA WTSC 2022

Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports, ha affermato alla stampa: “La Mustang è nata per correre fin dall’inizio e siamo entusiasti di presentare la versione GT3 per competere testa a testa contro alcuni dei più grandi produttori del mondo. Siamo pronti a portare la Mustang al livello successivo delle prestazioni globali dopo i successi tra NASCAR e Supercars Championship”.

Larry Holt, Executive Vice President of Multimatic Special Vehicle Operations, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di lavorare su questo nuovo programma IMSA e sul programma clienti GT3 con Ford Performance. Abbiamo un lungo e ottimo rapporto di lavoro tra di noi. Non vediamo l’ora di mostrare al mondo il nostro potenziale con la Mustang”.

Il motore V8 da cinque litri sarà studiato con il supporto di un altro partner di lunga data del marchio statunitense come M-Sport, presente nel FIA World Rally Championship e recentemente impegnato con Bentley nell’infinito panorama delle GT3 (GTWC Europe/Intercontinental GT Challenge).

Malcom Wilson, boss della struttura che ha vinto con Sébastien Loeb il recente rally di Montecarlo, ha rilasciato ai media: “Siamo lieti di ampliare il nostro rapporto con Ford e di estenderlo al mondo delle corse dopo 25 anni di grande successo insieme nel rally”.

Luca Pellegrini