Tutto è pronto per la decima edizione della 12 Ore del Golfo, prova endurance riservata alle GT che solitamente chiude la stagione agonistica. Posticipata a gennaio in seguito all’impossibilità di gareggiare nel mese di dicembre sul circuito di Abu Dhabi, la Gulf 12h 2021 si svolgerà per la prima volta nella storia all’interno del Bahrain International Circuit.

Ai nastri di partenza ritroviamo un volto noto: Valentino Rossi. Il pluricampione delle due ruote si rimette in gioco insieme al fratello Luca Marini nella corsa che nel 2019 lo vide vincere nella categoria PRO-Am. La coppia, supportata nell’evento da Alessio Salucci, guiderà una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing.

Il trio, terzo overall nel 2019 sull’isola di Yas Marina, dovrà vedersela con un’interessante entry list di 22 equipaggi. Audi cercherà di difendere il successo del 2019 con Car Collection, squadra che sostituisce Attempto Racing, impegnati a Dubai per la 24h di settimana prossima. Non conosciamo ancora gli equipaggi di parecchie squadre, ma possiamo riscontrare parecchie novità rispetto allo scorso anno.

Oltre ad Audi vi sarà infatti l’importante presenza di Mercedes. Haupt Racing Team (HRT) ed AKKA ASP, squadre di riferimento della Casa di Stoccarda per il GT World Challenge Europe Powered by AWS, schiereranno due AMG GT3 in totale. Il marchio teutonico verrà difeso anche da Ram Racing e da HTP Motorsport.

Una sola BMW scenderà in pista in Bahrain con 3Y Technology, mentre Bentley debutterà nella Gulf 12h con Parker ed M-Sport. Anche McLaren contenderà il successo grazie ad Optimum Motorsport ed al 2 Seas Motorsport, unica formazione di casa iscritta all’evento di Manama. Non dimentichiamoci infine gli italiani di Dinamic Motorsport e degli arabi di GPX Racing, entrambe in scena con Porsche.

Appuntamento al 9 di gennaio per l’edizione 2021 della 12 Ore del Golfo, primo atto motoristico su pista della stagione. Ricordiamo che l’evento è suddiviso in due corse da 6h che si svolgeranno nella medesima giornata.

Luca Pellegrini

Leggi anche: Ruote coperte news | Le ultime da IMSA, WEC e GT WCE