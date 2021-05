Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe praticamente fatta tra il Team VR46 di Valentino Rossi e Ducati. La casa di Borgo Panigale dovrebbe fornire le Desmosedici dalla stagione 2022 alla nuova squadra del Dottore in MotoGP.

MANCA SOLO LA FIRMA

Al tavolo delle trattative, sempre secondo le voci, sedevano da una parte Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna e Paolo Ciabatti e dall’altra l’Amministratore Delegato della VR46 Alberto Tebaldi, il direttore del marketing Gianluca Falcioni ed il responsabile del team Alessio Salucci.

L’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto a Le Mans. L’annuncio della firma tra Rossi e Ducati dovrebbe avvenire nel fine settimana di Barcellona, settimo appuntamento del mondiale MotoGP 2021, quindi nel week-end del 4-6 giugno.

CHI SARA’ IN SELLA ALLE DUCATI?

La filosofia della VR46 è quella di allevare e fare correre gli allievi della VR46 Riders Academy. L’obiettivo del team sarebbe di schierare Luca Marini e Marco Bezzecchi nella prossima stagione MotoGP. Un grande problema si presenta quindi in Ducati, che negli ultimi anni ha sempre gestito la line-up piloti con il Team Avintia, che ha ceduto però le proprie entries. La casa di Borgo Panigale non vorrebbe perdere Enea Bastianini, quindi anche su questo fronte quindi si lavora alacremente.

“BESTIA”, CHE FARAI?

Enea Bastianini è un pezzo molto pregiato del mercato piloti MotoGP. Campione del Mondo Moto2, nel 2021 Enea sta facendo una stagione da esordiente con 20 punti guadagnati ed un nono posto in Portogallo quale miglior risultato della sua avventura.

Il riminese è un pilota molto conteso con Gresini Racing che lo vorrebbe con sé per ricongiungere la coppia con Di Giannantonio, già vista in Moto3. Il Team del compianto Fausto Gresini dovrebbe rimanere però con Aprilia.

Non è ancora da escludere comunque la pista Ducati che in questo caso potrebbe portare le sue moto in griglia ad 8.

ROSSI-DUCATI DI NUOVO INSIEME

Valentino Rossi e Ducati nel 2013 non si lasciarono proprio nel migliore dei modi. Dopo un biennio con 3 podi (2011-2012) in cui Rossi si stabilì nelle posizioni di rincalzo, il Dottore di Tavullia decise di ritornare con Yamaha. La collaborazione tra il VR46 Team e Borgo Panigale è però ripresa quest’anno con l’inserimento di Luca Marini.

MORBIDELLI RINNOVA CON PETRONAS SRT

Dopo queste notizie viene quasi automatico pensare che Franco Morbidelli rinnoverà il proprio impegno con il team malese e con Yamaha, sempre se la casa con i tre diapason riuscirà a garantire una M1 ufficiale al “Morbido”.

Giacomo Da Rold