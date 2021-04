Altro passo in avanti importante per il Team VR46: dopo aver chiuso il team di Moto3 per concentrarsi sulla Moto2 e sull’avventura di Marini in classe regina, la squadra di Valentino Rossi è pronta a sbarcare in MotoGP.

ACCORDO CON TANAL ENTERTAINMENT

Grazie all’accordo siglato con la Tanal Entertainment Sport & Media, holding della famiglia reale saudita, la scuderia del nove volte campione del mondo potrebbe gareggiare stabilmente in MotoGP dal 2022. Si prospetta un cambio di livrea per le moto della VR46, che mostreranno il nome del colosso saudita e quelli di Ksa New Cities e Maic Technologies.

COMUNICATO

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della holding: “Tanal Entertainment Sport & Media, la holding di Sua Altezza Reale Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, è lieta di annunciare un importante accordo strategico con VR46 Team, la società di Valentino Rossi, per il prossimo futuro del Moto GP. Nel 2022 il VR46 Team debutterà nella classe MotoGP assieme a Tanal Entertainment Sport & Media con Saudi Aramco come nuovo Main Sponsor per il periodo 2022-2026: in pista il nuovo ARAMCO Racing Team VR46 con il sostegno da altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già fortemente coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel Campionato del Mondo MotoGP 2022 con VR46 Team”.

Michele Iacobello

