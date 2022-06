Il GP Race Weekend Misano si è rivelato un fine settimana ricco di emozioni e gare al cardiopalma con 220 vetture iscritte. Tra le TCR della Coppa Italia Turismo sono ancora Paolo Rocca e Gabriele Volpato a brillare nelle rispettive divisioni. Colpi di scena a profusione in RS Cup, in cui a trionfare è ancora una volta Faro Racing con Alex Lancellotti. Nel Gruppo Special del Master Tricolore Prototipi domina Gennaro Di Somma, mentre tra le CN Massimo Wancolle e Omar Magliona si dividono la posta.

COPPA ITALIA: DOMINANO ROCCA E VOLPATO IN 1^ E 2^ DIVISIONE

Paolo Rocca completa un fine settimana perfetto centrando il successo in entrambe le manche del weekend. In Gara-1 giovane milanese di casa MM Motorsport ha gestito diverse fasi di neutralizzazione, chiudendo con 3.3s di vantaggio su un ottimo Alberto De Ambroggi, in rimonta dalla terza fila. Il poleman Adriano Visdomini chiude 3°, davanti al vincitore della seconda divisione Gabriele Volpato, inizialmente balzato secondo nelle fasi iniziali della gara, mentre completano il podio della seconda divisione Paolo Palanti e Niccolò Loia, rispettivamente settimo e ottavo assoluto.

Scattato dalla pole position in Gara-2, Rocca si è mantenuto saldamente in testa fino alla conclusione. Visdomini risale in classifica grazie a un altro piazzamento a podio, questa volta 2° assoluto e di divisione in questa occasione, dopo aver scavalcato un ottimo Volpato, vincitore tra le TCR DSG e nella 2^ divisione davanti a Niccolò Loia e Simone Melatini. Luigi Gallo porta la sua Cupra sul terzo gradino del podio della prima divisione, mentre il compagno di squadra Marco Marini accumula una penalità di 5s per aver violato i track limits. Emanuele Romani si insinua tra i due al 5° posto assoluto con la Hyundai i30 di NEXT Motorsport.

AUTO STORICHE: TUTTI I VINCITORI

La combattuta mini endurance del Campionato Italiano Auto Storiche vede la BMW 2002 Ti condivisa da Riccardo Ruberti e Andrea Castronovo trionfare nel 1° Gruppo. Andrea Zanoni su Porsche 911 3.0 coglie il successo nel 2° Gruppo, precedendo la Ford Escort di Gisberto & Piero Corazzari e l’Alfa Romeo GTA 1600 di Restelli-Bachofen, separate da appena due secondi.

Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli vincono ancora nel 3° raggruppamento su Porsche 930, mentre nel 4° Gruppo è la TVR Tuscan Speed 8 GT di Thomas Giovannini e Michele Rigoni a chiudere davanti a tutti.

RS CUP: CAPOLAVORO DEI CUGINI LANCELLOTTI

Mattia Lancellotti e Faro Racing mettono a segno un successo importante in Gara-1 della RS Cup dopo aver conquistato la pole. Il trentino in forza al team Faro Racing controlla con freddezza Gara-1 davanti a un rapido Giulio Bensi, autore di una strenua resistenza sul pilota di casa Luca Franca, il quale raccoglie un altro piazzamento a podio. Fulvio Casciandrini sfiora la Top-3, mettendo alle proprie spalle Paolo Tartabini, penalizzato per non aver rispettato i track limits in curva 6.

Alex Lancellotti sopravvive in una Gara-2 serratissima nella RS Cup, portando la #44 nuovamente sul gradino più alto del podio davanti a Paolo Tartabini e Fulvio Casciandrini. Luca Franca viene retrocesso dalla prima alla quarta posizione con una penalità di 10s per aver causato l’incidente che ha visto Pierluigi Sturla uscire di scena al primo giro. Tra i protagonisti out anche Giulio Bensi, ieri 2° al traguardo. Buon piazzamento nella Top-10 per Alessandra Torresani, unica donna in gara, di ritorno dopo diversi anni di stop.

MTP: WANCOLLE E MAGLIONA AL TOP TRA LE CN, DI SOMMA FA IL BIS NEL GRUPPO SPECIAL

Massimo Wancolle vince nel Gruppo CN2 al debutto a Misano, concludendo davanti a Ranieri Randaccio e Marco Guerra. Subito OUT il poleman Omar Magliona, incolpevole in un contatto innescato da Wolfgang Payer della Sports Car Challenge, poi squalificato. Roberto Del Castello si gira in curva 4, perdendo così leadership nel Gruppo CN a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Nel Gruppo Special prevale invece Gennaro Di Somma sulla sua Osella PA21 JRB, mentre si ferma Claudio Francisci per un problema al cambio dopo il primo giro.

In Gara-2 Magliona raddrizza la domenica, iniziata in salita, e trionfa nel Gruppo CN davanti a Del Castello e Wancolle, preservando anche la leadership in classifica. Nel Gruppo Special Di Somma bissa il successo davanti a Francisci. Michele Liguori e Marco Guerra non arrivano alla bandiera a scacchi a causa di problemi tecnici.

Il prossimo appuntamento con il Gruppo Peroni Race sarà all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano De’ Melegari dall’8 al 10 luglio.

Beatrice Zamuner