Contemporaneamente al GP di Francia del Motomondiale, ha gareggiato anche la Red Bull Rookies Cup, che ha visto il leader del campionato Angel Piqueras trionfare in entrambe le due manche disputate. Lo spagnolo classe 2006, in soli tre round, ha vinto ben cinque gare e nell’unica in cui non è passato primo sotto alla bandiera a scacchi ha concluso secondo per pochi centesimi.

Gara 1: Piqueras beffa Salmela con un ultimo giro assurdo

La prima delle due gare sembrava dovesse andare al finlandese Rico Salmela, che ha condotto in testa gran parte della corsa. All’inizio dell’ultimo giro Angel Piqueras si trovava solo quarto, a circa mezzo secondo dal primo e più distante dal terzo di quanto non fosse dal quinto. Eppure nella chicane Dunlop ha sorpassato ben due piloti all’esterno, andando poi a recuperare e passare Salmela, vincendo la gara.

Termina secondo proprio Salmela, seguito dal sudafricano Ruché Moodley, davanti a Maximo Quiles, nononstante un long lap penalty. Buon quinto posto per Guido Pini, seguito da Alvaro Carpe.

Gara 2: Piqueras fa il bis, Guido Pini secondo

Nella gara della domenica Angel Piqueras ha trionfato davanti a Guido Pini, al primo podio in categoria. Terzo posto per Alberto Ferrandez, seguito dal poleman Marco Morelli. Numerose sono state le cadute, in primis quelle di Ruché Moodley e di Casey O’Gorman, che termina un weekend difficile senza ottenere alcun punto. Inoltre nel corso dell’ultimo passaggio, mentre si stavano giocando il podio, sono caduti Rico Salmela e Maximo Quiles, il quale ha travolto anche Hakim Danish ed Alvaro Carpe. Quiles è poi ripartito chiudendo la corsa decimo, davanti a Dodò Boggio, che sta al momento faticando a raccogliere i risultati attesi.

La situazione in classifica

Al momento Angel Piqueras comanda la classifica con 145 punti, più del doppio dei suoi primi inseguitori Alvaro Carpe e Rico Salmela, fermi a -76. Quarto Maximo Quiles a -80, nono Guido Pini a -102.

Francesco Sauta