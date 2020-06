Una puntata davvero inusuale, questa settimana a Motorbike Circus su Radio LiveGP, dove le voci di MotoGP e Sbk Antonio Boselli ed Edoardo Vercellesi hanno incontrato il commento di Mirko Colombi. Più di settanta minuti di chiacchiere a tutto tondo sulla situazione di mercato per Motomondiale e Superbike, oltre a qualche indiscrezione sulle trattative del MotoAmerica per Ducati.

EDO VERCELLESI: “VALORI CONFERMATI, VEDIAMO JEREZ”

Ad aprire l’ultima puntata di Motorbike Circus su Radio LiveGP ci hanno pensato Antonio Boselli ed Edoardo Vercellesi per SBK e MotoGP, seguiti in seconda battuta da Mirko Colombi di Motosprint. Interessanti le considerazioni di Edoardo, che sulla Superbike ha aperto dicendo: “ Phillip Island ci ha confermato che i protagonisti sono sempre i soliti, ma soprattutto che sia Lowes che Razgatlioglu sono già più che competitivi sulle nuove moto. A Jerez la Honda probabilmente faticherà, visti i pochi test effettuati da Alvaro Bautista e da HRC”.

ANTONIO BOSELLI: “MOSSA STRANA QUELLA DI ALEX MARQUEZ”

Il “Bos” invece condivide i nostri dubbi sulla mossa di Puig riguardante Alex Marquez, ma da la sua interpretazione: “ Può darsi che questo sia stato fatto per far vedere che il polso nel box di HRC è ancora il suo. Certo, indispettire il campione del mondo Marc Marquez non è una bella idea, ma ormai è blindato per 4 anni e non sembra ci siano case in grado di svincolarlo”.

MIRKO COLOMBI: “SE PETRUCCI VA IN SBK DAVIES SI SPOSTA NEL MOTOAMERICA”

“Ducati è molto interessata a tornare nel MotoAmerica, non posso dire con quale pilota ma potrebbe essere una buona occasione per Chaz Davies – ha spiegato Mirko Colombi di Motosprint – In Superbike avrebbe poco senso scendere dalla moto ufficiale per passare ad una moto clienti sempre in orbita Ducati. O cambi moto, o cambi aria”.

Questo e molto altro sulla nostra puntata di Motorbike Circus!

Leggi anche: MOTOGP | CASO IANNONE: LA WADA CHIEDE 4 ANNI DI SQUALIFICA

Alex Dibisceglia