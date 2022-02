La combinazione formata da Petter e Oliver Solberg si è rivelata vincente per la Norvegia, che ha conquistato la Nations Cup nella Race Of Champions 2022. Il duo, formato da padre e figlio, ha ottenuto il successo vincendo tre manche su quattro contro il team americano in finale. Per Petter si tratta del secondo centro in carriera alla ROC, dopo quello ottenuto con il team Nordic nel 2014.

BELLA CAVALCATA DEL TEAM USA

Il team Usa ha però ha regalato sorprese in questa Race of Champions con Colton Herta e Jimmie Johnson, battendo prima il team Germania e poi in semifinale quello della Finlandia. La Germania ha perso due manche con Sebastian Vettel alla guida, mentre Mick Schumacher è riuscito a vincere entrambe le sue manche, perdendo però la sfida contro il team americano.

Successivamente, in semifinale, gli americani hanno battuto la squadra formata dall’ex-campione del mondo di Formula 1 Mika Hakkinen e da Emma Kimilainen. Nella prima manche, Johnson ha battuto Emma Kimilainen con le auto da rally elettriche RX2E. Nella successiva, Mika Hakkinen ha vinto battendo Herta di sei decimi.

La terza manche ha segnato la sconfitta della Finlandia, con Hakkinen che ha colpito un cumulo di neve ed è andato in testacoda. Questo errore è costato molto a Hakkinen che è arrivato al traguardo con un secondo di distacco da Johnson.

STRISCIA VINCENTE PER I NORVEGESI

Per quanto riguarda invece il duo vincente Solberg, esso ha prima battuto il team svedese formato da Mattias Ekstrom e Timmy Hansen, accedendo in semifinale. Durante questo confronto, il team Norvegia si è scontrato contro il Team Nordic.

Johan Kristoffersson ha vinto la prima manche della seconda semifinale, battendo Solberg sr e portando il Team Nordic in vantaggio. Quel vantaggio è stato annullato pochi minuti dopo, quando Solberg jr ha battuto Tom Kristensen.

Nella terza manche, Solberg jr ha poi sconfitto Kristoffersson con le Porsche, con entrambi i piloti che hanno lottato duramente fino alla linea del traguardo. Kristensen ha poi vinto la manche finale, poiché Solberg sr ha commesso un grave errore che lo ha visto cavalcare il cumulo di neve sul tornante. Nonostante ciò, il Team Norvegia è approdato in finale.

LA FINALE

Il duo Solberg ha ottenuto immediatamente vun antaggio sul team Usa, grazie anche a un problema avuto da Jimmie Johnson che lo ha visto fermarsi a pochi secondi dall’inizio della seconda manche. Questo problema tecnico ha consegnato a Petter Solberg un facile 1-0, che si è rivelato decisivo per la vittoria della Coppa delle Nazioni.

Nella seconda manche, Oliver Solberg si è scontrato con Colton Herta e ha aumentato il vantaggio della squadra norvegese su quella americana. La terza manche ha visto Oliver Solberg affrontare Johnson e quest’ultimo ha ridotto le distanze, battendo Solberg junior con vantaggio di 1.6 secondi.

Nella quarta manche, Oliver ha ceduto il volante al padre Petter, che con l’auto da rallycross ha battuto Herta e conquistato il successo finale per la Norvegia. La Race of Champions continuerà domani nella sfida individuale, per decretare il pilota vincitore dell’edizione 2022.

Chiara Zaffarano