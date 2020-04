Tutto è virtualmente pronto a Spa – Francorchamps per il terzo round della Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition. A quattro competizioni dal termine della stagione, due previste a Spa e due a Monza, la classifica resta più che mai incerta dopo le due emozionanti gare di Silverstone.

Nella casa del motorsport britannico il turco Ayhancan Güven e l’olandese Larry ten Voorde hanno dato vita ad uno splendido duello che si è risolto nelle ultime decisive tornate di entrambe le prove. In Race 1, il turco del Martinet by Almèras ha siglato il successo dopo una toccata alla curva Vale con il rivale. Güven ha infatti spinto l’avversario dopo una chiusura eccessiva da parte di Ten Voorde.

La Race 2 ha avuto un differente epilogo. Güven, al comando, ma con gomme più usurate di Ten Voorde, ha cercato in tutti i modi di mantenere la leadership. L’estrema difesa del Junior pilota Porsche non è bastata per respingere l’olandese del team GP Elite che alla Copse ha sferrato l’attacco decisivo per il successo.

Con due gare vinte a testa e due secondi posti, la giovane coppia si contenderà a Spa la vetta della graduatoria. Molto probabilmente saranno ancora loro i protagonisti, vista la superiorità messa in campo a Barcellona e Silverstone.

Dylan Pereira, il pilota ufficiale Porsche Nick Tandy ed il giovane Junior Porsche Janox Evans inseguono i due mattatori del campionato.

Ci si attende infine una buona prestazione da parte di Leon Köhler. Il tedesco, impegnato nel 2019 nella Porsche Carrera Cup Deutschland, è infatti al comando della speciale classifica riservata ai rookie grazie alle buone prove inglesi.

Sabato 25 aprile 2020 dalle 16:00 tutto sarà in diretta al canale YouTube della Porsche.

Luca Pellegrini