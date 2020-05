Larry ten Voorde trionfa nella Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, in pista oggi a Monza per l’ultimo atto stagionale. L’olandese ha approfittato di due prove mediocri del rivale Ayhancan Güven per imporsi in entrambe le competizioni in programma.

Nella prima corsa la battaglia è durata fino alla bandiera a scacchi, con Ten Voorde che ha resistito ai ripetuti attacchi di Güven. Il turco, campione delle ultime due edizioni della Porsche Carrera Cup France, ha cercato in tutti i modi di infilare il rivale durante l’ultimo passaggio. Un errore alla staccata della Roggia gli ha sottratto la chance di contendersi il successo, dopo aver perso due posizioni a favore dell’olandese Dylan Pereira ed al tedesco Leon Köhler.

Güven, quarto nella prima gara, ha completato il campionato con un secondo posto durante l’ultimo round, alle spalle di Larry ten Voorde. Terzo posto nell’ultima prova per Leon Köhler che, nonostante gli ottimi risultati ottenuti durante le otto prove in programma, non è riuscito a completare a podio l’anno virtuale.

Grande spettacolo e belle battaglie hanno contraddistinto la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, nell’attesa che si possa tornare presto sui veri tracciati di gara.

Luca Pellegrini