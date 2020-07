Janox Evans vince il primo round della Porsche Mobil1 Supercup, in pista a Spielberg in Austria per il primo degli otto round in programma. L’alfiere del BWT Lechner Racing, giovane neozelandese che da un anno è un pilota Junior della casa di Weissach, ha controllato la corsa dal primo all’ultimo giro.

Scattato dalla pole, il campione della 2018 della Carrera Cup Australia, è stato più volte avvicinato dal compagno di box Dylan Pereira, mai veramente in grado di attaccare il rivale. Il lussemburghese di casa Lechner ha beffato al via Leon Köhler e Florian Latorre. Il primo dei due, rookie del campionato con una Porsche del Lechner Racing Middle East, ha mantenuto la terza piazza fino alla bandiera a scacchi. Il discorso è differente per Latorre che, dopo aver registrato il secondo tempo in qualifica, ha perso posizioni nella corsa. Il francese ha completato la corsa di Spielberg in quinta posizione dopo aver subito uno spettacolare attacco di Larry ten Voorde.

Spielberg: i delusi di giornata

Non inizia nel migliore dei modi la stagione del turco Ayhancan Güven. Il campione rookie nel 2019 e due volte vincitore della Carrera Cup France ha concluso all’ottavo posto dopo aver rimediato, negli ultimi giri, cinque secondi di penalità. L’alfiere del Martinet by ALMÉRAS ha finito il primo round stagionale alle spalle dell’esordiente Marvin Klein, settimo sotto la bandiera a scacchi.

Deludente prestazione per Jordan Love. Il campione in carica della Carrera Cup Australia non è riuscito a trovare il ritmo giusto in una serie ben diversa dalla categoria che lo scorso anno ha dominato.

Tra sette giorni si tornerà in scena di nuovo al Red Bull Ring per il secondo atto stagionale.

Luca Pellegrini